Μαρίνα Λάρνακας: Θέλουν να δουν πράξεις, όχι άλλες εξαγγελίες

Σύμφωνα με την υπουργό, η προτεινόμενη λύση προέκυψε έπειτα από συνάντηση με τη Νομική Υπηρεσία και προβλέπει τροποποίηση κανονισμού, ούτως ώστε το κράτος να μπορεί να συνάψει μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης με την ΑΛΚ χωρίς να προηγηθεί προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού. Όπως γνωστοποίησε η Ε. Τσολάκη, η ρύθμιση διασφαλίζει τη νομιμότητα και περιορίζει τον χρόνο που απαιτείται για υλοποίηση της απόφασης. Ωστόσο, τα ερωτήματα που απασχολούν τις δημοτικές Αρχές και τους παράγοντες της Λάρνακας παραμένουν ως προς τον χρονικό ορίζοντα τροποποίησης του σχετικού κανονισμού, την οριστική παραχώρηση της μαρίνας στην Αρχή Λιμένων και κατά πόσο θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα του Οδικού Χάρτη.

Αυτό που απαιτούν οι φορείς της Λάρνακας είναι να προχωρήσουν τάχιστα οι σχεδιασμοί, χωρίς νέες καθυστερήσεις. Παράλληλα ζητούν από το κράτος επίσημη ενημέρωση για τον τρόπο που ξεπεράστηκε το αρχικό νομικό κώλυμα αλλά και λεπτομέρειες για τη λύση που προωθείται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των αποφάσεων και των χρονοδιαγραμμάτων. Σήμερα Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, θα συνέλθει εκτάκτως η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας για να εξετάσει την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και ν’ αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Έργα 16 εκατ. το 2027-28

Όπως αναφέρεται στον Οδικό Χάρτη Ανάπτυξης και Διαχείρισης του λιμανιού, της μαρίνας και των παρακείμενων χερσαίων χώρων που παρουσίασε επίσημα η Αρχή Λιμένων Κύπρου το περασμένο καλοκαίρι, στόχος του έργου είναι ένα σύγχρονο, αποδοτικό κι εξειδικευμένο εμπορικό και επιβατικό λιμάνι, μία αναβαθμισμένη μαρίνα διεθνών προδιαγραφών και σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας, καθώς κι ένα ενοποιημένο παραλιακό μέτωπο με υψηλής ποιότητας δημόσιους χώρους.

Το έργο στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία μιας δυναμικής επιχειρηματικής και τουριστικής περιοχής με συμπληρωματικές αστικές χρήσεις, με τη συμπερίληψη κέντρων αριστείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και γαλάζιας οικονομίας. Σύμφωνα πάντα με τον Οδικό Χάρτη Ανάπτυξης, τα έργα που προβλέπονται από την ΑΛΚ με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τα έτη 2027-28 είναι: για τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών (κόστος 3 εκατ.) και η αγορά νέου εξοπλισμού (8 εκατ.), ενώ για την ανάπλαση και την ανάπτυξη της μαρίνας και των χερσαίων της χώρων τα έργα που προβλέπονται είναι ο εξωραϊσμός των υφιστάμενων χώρων (2 εκατ.) και η μεταφορά των υφιστάμενων καρνάγιων από τη μαρίνα στο βόρειο άκρο του λιμανιού (3 εκατ.). Δηλαδή, μόνο την επόμενη διετία η Αρχή Λιμένων καλείται να ξοδέψει ένα ποσό της τάξης των 16 εκατομμυρίων για υλοποίηση των υπό αναφορά έργων. Η πλειοψηφία των έργων που ανακοινώθηκαν, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και στάθμευσης, κέντρων αριστείας, γραφειακών εγκαταστάσεων, εστιατορίων και χώρων αναψυχής καθώς και διευκολύνσεις για σκοπούς άθλησης του κοινού προβλέπονται με χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2028-2031. Μέχρι το 2036 προβλέπονται πιο μεγάλα έργα, όπως ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, συνεδριακό κέντρο και έργα πολιτισμού στη μαρίνα, ενώ στο λιμάνι νέα κτήρια επιβατών και διοίκησης.