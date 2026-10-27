ΔΗΣΥ: Όρκοι ενότητας από Αβέρωφ και Παμπορίδη - Στο βάθος ο Χριστοδουλίδης

Η δέσμευση που εκκρεμούσε

Σημαντικό στοιχείο της ημέρας ήταν η δέσμευση του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ για στήριξη του νικητή. Αφού επανέλαβε τον «όρκο τιμής» ότι δεν θα πληγώσει ποτέ τους υποστηρικτές του, ο κ. Νεοφύτου δήλωσε ότι η παράταξη πρέπει να σταθεί ενωμένη πίσω από όποιον επιλέξουν τα μέλη. Ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβε δημόσια μια τέτοια δέσμευση, κλείνοντας το ενδεχόμενο ανεξάρτητης καθόδου που συντηρούνταν τις προηγούμενες εβδομάδες. Η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, είχε ήδη αναφέρει ότι οι δύο υποψήφιοι δεσμεύτηκαν απέναντί της να στηρίξουν ο ένας τον άλλον.

Ο κ. Νεοφύτου φρόντισε να διευρύνει τους αποδέκτες του μηνύματος, σημειώνοντας ότι η μάχη αυτή δεν αφορά μόνο τον ανθυποψήφιό του, αλλά ολόκληρη την ηγεσία και τα στελέχη του κόμματος. Στην ίδια δήλωση έδωσε και το στίγμα της προεκλογικής του εκστρατείας, με αναφορές στην επανένωση της Κύπρου, στην ακρίβεια, στις χαμηλές συντάξεις και στη γραφειοκρατία που επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η απάντηση Παμπορίδη

Ο βουλευτής Λευκωσίας και πρώην υπουργός Υγείας απάντησε με την ίδια κατεύθυνση. «Προσυπογράφω τη δήλωση του φίλου Αβέρωφ για την επόμενη μέρα μετά την 28η Νοεμβρίου», ανέφερε μετά την κατάθεση της υποψηφιότητάς του. Στη σύντομη δήλωσή του έθεσε και το ζήτημα του αδιάβλητου της διαδικασίας, εκφράζοντας την προσδοκία ότι ο κομματικός μηχανισμός θα το διασφαλίσει.

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις

Πίσω από το κοινό μήνυμα, οι δύο υποψήφιοι κινήθηκαν με εμφανώς διαφορετική λογική. Ο κ. Νεοφύτου επένδυσε το τελευταίο διάστημα σε κινήσεις κρότου-λάμψης. Την περασμένη Πέμπτη μετέφερε σε κασόνια τις περισσότερες από 3.000 υπογραφές στήριξης, εξαπλάσιες των 500 που απαιτούνταν, ενώ για τη χθεσινή υποβολή είχε στείλει μηνύματα σε εκατοντάδες μέλη του ΔΗΣΥ καλώντας τα να δώσουν το παρών. Η ανταπόκριση δεν φάνηκε να ήταν μαζική, καθώς στην Πινδάρου βρέθηκαν μερικές δεκάδες υποστηρικτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του κόμματος έλαβαν μαζικό μήνυμα με το οποίο ζητούσε τη στήριξή τους «για μια πατρίδα ελεύθερη, κοινωνικά δίκαιη και για ένα ισχυρό ΔΗΣΥ».

Ο κ. Παμπορίδης, από την πλευρά του, αρκέστηκε σε μια συγκριτικά αθόρυβη παρουσία. Την Παρασκευή δεν παρέδωσε αυτοπροσώπως τις 500 υπογραφές του, ενώ χθες δεν φάνηκε να ζήτησε τη φυσική παρουσία υποστηρικτών. Έφθασε στην Πινδάρου συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, κατέθεσε την υποψηφιότητά του και αποχώρησε μετά τη δήλωσή του.

Ο δεύτερος γύρος πριν από τον πρώτο

Παρά τα κοινά μηνύματα ενότητας, η συζήτηση για την επόμενη μέρα έχει ήδη υπερβεί τα όρια της εσωκομματικής αναμέτρησης. Αφορμή στάθηκε η πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη για προσυμφωνία μεταξύ ΔΗΣΥ και Νίκου Χριστοδουλίδη, ώστε όποια πλευρά μείνει εκτός δεύτερου γύρου να στηρίξει την άλλη. Το πολιτικό βάρος, ωστόσο, μεταφέρθηκε στην ίδια την ηγεσία, όταν η κ. Δημητρίου, ερωτηθείσα την περασμένη Τετάρτη, δεν απέκλεισε στήριξη του Προέδρου σε περίπτωση αποκλεισμού του υποψηφίου του ΔΗΣΥ. Χωρίς να υιοθετήσει την πρόταση, έθεσε ως στόχο την πρόκριση στον δεύτερο γύρο και παρέπεμψε τις αποφάσεις για συνεργασίες στα συλλογικά όργανα, χαρακτηρίζοντας θεμιτές τις διεργασίες μεταξύ κομμάτων. «Δεν είναι η ώρα, όλα στην ώρα τους», ανέφερε.

Ο εκλογικός αναλυτής, Νάσιος Ορεινός, μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός ότι στον ΔΗΣΥ συζητείται ήδη το ενδεχόμενο να μην περάσει ο υποψήφιός του στον δεύτερο γύρο. Κατά τον ίδιο, η δημόσια συζήτηση για στήριξη του Προέδρου ενέχει τον κίνδυνο να στρέψει συναγερμικούς ψηφοφόρους προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη ήδη από τον πρώτο γύρο, ενώ ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός θα αποτελούσε ήττα που δεν θα αντισταθμιζόταν από υπουργικές θέσεις.