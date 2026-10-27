Οι φυλακές του τρόμου στο Ελ Σαλβαδόρ: Εκατοντάδες νεκροί, ξυλοδαρμοί και βασανιστήρια

Σε ισχύ για πάνω από τέσσερα χρόνια, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του λεγόμενου πολέμου εναντίον των συμμοριών του κ. Μπουκέλε, ο οποίος κομπάζει ότι μείωσε την εγκληματικότητα στο χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία του κράτους της κεντρικής Αμερικής.

Έκτοτε, έχουν συλληφθεί χωρίς εντάλματα και φυλακιστεί 93.000 άνθρωποι, το 90% εκ των οποίων είναι έγκλειστο χωρίς να έχει δικαστεί, αναγνώρισε πρόσφατα η σαλβαδοριανή εισαγγελία.

Έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 454 θάνατοι ανθρώπων σε καθεστώς προσωρινής κράτησης κατά τη διάρκεια του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, τόνισε κατά τη διάρκεια της ακρόασης δικηγόρος της ΜΚΟ Cristosal, ο Νταβίντ Μοράλες.

Σύμφωνα με αριθμούς των μη κυβερνητικών οργανώσεων, το 78% από τους ανθρώπους που πέθαναν στις φυλακές δεν είχαν καμιά σχέση με συμμορίες· υπάρχουν στοιχεία πως οι θάνατοι ήταν βίαιοι σε τουλάχιστον 87 περιπτώσεις.

Ο Νταβίντ Μοράλες αναφέρθηκε σε «πιθανές εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Το κράτος του Σαλβαδόρ δεν εκπροσωπήθηκε στην ακρόαση της επιτροπής.

«Η παρουσία (κρατικών αξιωματούχων) θα επέτρεπε να ακούσουμε απευθείας τις εξηγήσεις τους, να λάβουμε γνώση των επίσημων στοιχείων και να εμπλουτίσουμε τον διάλογο», στηλίτευσε ο πρόεδρος της ΔΕΑΔ Εστουάρδο Ραλόν.

Η Ίνγκριντ Εσκομπάρ, διευθύντρια της ΜΚΟ Socorro Jurídico Humanitario («Ανθρωπιστική Δικαστική Συμπαράσταση») εκτίμησε από την πλευρά της ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πεθάνει στις φυλακές αφότου κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Ελ Σαλβαδόρ ανέρχεται σε 582.

Στις φυλακές που έχουν ανεγερθεί ειδικά για ανθρώπους που οι αρχές θεωρούν πως συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα «το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι η υποδοχή τους με ξυλοδαρμό», σημείωσε.

Έκανε ακόμη λόγο για «σεξουαλική βία», «άρνηση ιατρικής περίθαλψης», «στέρηση τροφής και νερού». Η κ. Εσκομπάρ κατήγγειλε ακόμη τον θάνατο αδελφού της, που είχε συλληφθεί για πλημμέλημα.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε πρόσφατα παρουσίασε σχέδιο για την απελευθέρωση κάπου 5.000 ανθρώπων που περιέγραψε ως ευκαιριακούς συνεργάτες συμμοριών.

Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να απελευθερωθούν, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής τους σε εγκληματικές δραστηριότητες και τη σοβαρότητά τους, πρόσθεσε.

Υπάρχει κίνδυνος αθώοι άνθρωποι να δηλώσουν ένοχοι προκειμένου να ωφεληθούν από το σχέδιο που ανακοίνωσε ο αρχηγός του κράτους, προειδοποίησε ο ειδικός εισηγητής της ΔΕΑΔ για το Σαλβαδόρ, ο Ριάντ Ινσανάλι.

Πηγή: ΑΠΕ