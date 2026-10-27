Χριστοδουλίδης: Η ανάπτυξη στην Κύπρο παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο Πρόεδρος μιλούσε στην τελετή απονομής των 19ων Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας της ΟΕΒ και των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας του ΙδΕΚ για το 2025. Είπε ότι παρευρέθηκε μαζί με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για να τιμήσουν τη δημιουργική δύναμη της χώρας, την επιστημονική αριστεία και την επιχειρηματική πρωτοβουλία που μετατρέπει τη γνώση σε πράξη και αξία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν η οικονομική σταθερότητα και η αξιοπιστία της χώρας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μια πιο δυναμική, ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία. Το ζητούμενο, πρόσθεσε, είναι η αξιοποίηση αυτής της βάσης για αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με επενδύσεις στη γνώση, την τεχνολογία και την υψηλή εξειδίκευση.

Στόχος, είπε, είναι η δημιουργία περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας, προοπτικών για τη νέα γενιά και ουσιαστικού οφέλους για την κοινωνία. Η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη έχουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η Κύπρος έχει διαμορφώσει ένα δυναμικό οικοσύστημα με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, αναπτυσσόμενο τεχνολογικό τομέα και ισχυρότερες διεθνείς διασυνδέσεις.

Ο ευρύτερος τεχνολογικός τομέας συνεισφέρει περίπου το 15% του ΑΕΠ, ενώ το οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας έχει πολλαπλασιαστεί από το 2020. Η Κύπρος βρίσκεται πλέον στην 34η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη StartupBlink για το 2026, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη για τρίτη συνεχή χρονιά, ανέφερε.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, δύο νέες ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισαν συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, σε έναν από τους πιο απαιτητικούς διεθνείς διαγωνισμούς επιστημονικής αριστείας. Είχαν προηγουμένως λάβει από 100.000 ευρώ από το ΙδΕΚ, μέσω του προγράμματος VISION ERC. Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη παράδειγμα του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος της στοχευμένης επένδυσης στην ερευνητική αριστεία και σημείωσε ότι η Κύπρος έχει αυξήσει σημαντικά τις επιτυχίες της στα προγράμματα του ERC. Παράλληλα, η χρηματοδότηση που εξασφαλίζουν κυπριακοί φορείς στο πλαίσιο του «Ορίζοντα Ευρώπη» αναμένεται να ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Για την περίοδο 2023–2026, το ΙδΕΚ προκήρυξε 95 προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 165 εκατομμυρίων ευρώ και υπέγραψε 575 συμβάσεις συνολικής αξίας 105 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πόροι στήριξαν το οικοσύστημα και συνέβαλαν στη δημιουργία περισσότερων από 700 θέσεων εργασίας και 187 δικτύων συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Κατά την περίοδο 2021–2025, τα προγράμματα του ΙδΕΚ συνέβαλαν επίσης στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων άνω των 47,2 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω των προγραμμάτων μικτής χρηματοδότησης Disrupt και Boost, 14 επιχειρήσεις έλαβαν 12 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης και άντλησαν 16,5 εκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το κράτος κατευθύνει πόρους σε στρατηγικές προτεραιότητες. Μέσω του προγράμματος STEP χρηματοδοτούνται η δημιουργία και η αναβάθμιση γραμμών παραγωγής καινοτόμων προϊόντων σε τομείς όπως οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, οι καθαρές τεχνολογίες και η βιοτεχνολογία. Το πρόγραμμα «AI in Government» στηρίζει την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για ανάγκες και προκλήσεις της δημόσιας διοίκησης. Το πλαίσιο συμπληρώνεται από το επενδυτικό ταμείο 33East με κρατική χρηματοδότηση, τη δημιουργία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία, είπε, έχει η μεταφορά της γνώσης από τα ερευνητικά εργαστήρια στην παραγωγή και την αγορά. Το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης του ΙδΕΚ έχει προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη σε 364 ερευνητές και επιχειρηματίες, καθώς και σε 14 ερευνητικούς οργανισμούς για τη δημιουργία εσωτερικών γραφείων μεταφοράς γνώσης. Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε επίσης την ανάγκη πρόσβασης σε υποδομές παγκόσμιας κλάσης, τεχνογνωσία και διεθνείς διασυνδέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι νέες εθνικές υπολογιστικές υποδομές μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη NVIDIA και η συμμετοχή της Κύπρου στο ευρωπαϊκό δίκτυο AI Factories μέσω του Pharos-CY. Οι υποδομές θα προσφέρουν πρόσβαση σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ, τεχνογνωσία και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, ανέφερε.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι οι επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό τα τελευταία δύο χρόνια, μεταξύ άλλων στην Ινδία και το Καζακστάν, έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Νοεμβρίου για συγκεκριμένες επαφές, καθώς το ενδιαφέρον αμερικανικών εταιρειών για επενδύσεις στην Κύπρο, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, είναι αυξημένο.

Αναφέρθηκε ακόμη στην εγκαθίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας της Plug and Play στην Κύπρο, το οποίο συνδέει νεοφυείς επιχειρήσεις με διεθνές δίκτυο επενδυτών, μεγάλων οργανισμών και αγορών. Ως αποτέλεσμα των επαφών στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Απρίλιο, προκηρύχθηκε σε συνεργασία με το Columbia University το πρόγραμμα Future Founders Academy, με στόχο την ανάπτυξη της νέας γενιάς επιχειρηματιών. Παράλληλα, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προετοιμάζει νέα Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας με ορίζοντα το 2033.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Υφυπουργό και τα στελέχη του Υφυπουργείου, τον Επικεφαλής Επιστήμονα, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό του ΙδΕΚ, που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια, για τη συμβολή τους στην κυβερνητική στρατηγική για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με πυλώνες την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία. Ευχαρίστησε επίσης την ΟΕΒ για τη συνεργασία και την προσπάθειά της να διευρύνει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στα κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι η τελετή αφορά όχι μόνο τη βράβευση καλών ιδεών, αλλά και την ικανότητα μετατροπής τους σε ουσιαστικές λύσεις. Η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν περνά στην πράξη, στην παραγωγή και στην αγορά, είπε. Πρόσθεσε ότι σήμερα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεκδίκηση ισχυρότερης θέσης στις διεθνείς αγορές.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία και Πρόεδρος του ΙδΕΚ, Δημήτρης Σκουρίδης, είπε ότι η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην έρευνα και την καινοτομία, με διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα, και χαρακτήρισε τους δύο τομείς στρατηγικές προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης της χώρας. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε τα βραβεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ