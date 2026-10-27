Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά χθες, Δευτέρα, τη νύχτα, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σκοπίμως επάνω τους στο πεζοδρόμιο όπου στέκονταν, στην Κάτω Σαξονία. Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται, ενώ η αστυνομία διερευνά τη σχέση τους με τα θύματα, με τα οποία φαίνεται ότι γνωρίζονταν.
Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, τραυματίζοντάς τους - Δράστες και θύματα γνωρίζονταν
Οι δράστες, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν είναι ακόμη γνωστός, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, όταν δέχθηκαν πυρά από αστυνομικούς και διέφυγαν τρέχοντας.
Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Νόιστατ αμ Ρούμπενμπέργκε, κοντά στο Ανόβερο, υπό «εντελώς ασαφείς» συνθήκες. «Η αλληλουχία των γεγονότων και η ακριβής σχέση των εμπλεκομένων αποτελούν ακόμη μέρος της έρευνας. Οι ύποπτοι πιθανότατα στόχευσαν τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων σκοπίμως, όχι τυχαία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Οι δράστες, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν είναι ακόμη γνωστός, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, όταν δέχθηκαν πυρά από αστυνομικούς και διέφυγαν τρέχοντας. Οι αστυνομικοί κατά σύμπτωση διενεργούσαν τακτικό έλεγχο της κυκλοφορίας στο σημείο και αντέδρασαν άμεσα. Από τα πυρά τους έχουν σκάσει τα λάστιχα και έχουν σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου των δραστών, οι οποίοι έκτοτε αναζητούνται - με τη συνδρομή και ελικοπτέρου της αστυνομίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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