«Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»: Αντιπολεμική απεργία την Παρασκευή σε πάνω από 100 λιμάνια, σε 18 χώρες και 4 ηπείρους – Συμμετέχουν και οι λιμενεργάτες σε Λάρνακα και Λεμεσό

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με κεντρικό σύνθημα «Λιμάνια για την Ειρήνη – Δουλειές με Αξιοπρέπεια» και κεντρικό μήνυμα από την μεριά των διοργανωτών «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο, λιμάνια των λαών και της ειρήνης - όχι βάσεις των ιμπεριαλιστών». Σύμφωνα με τους διοργανωτές αναμένεται συμμετοχή εργαζομένων από περισσότερα από 100 λιμάνια σε 18 χώρες. Η μορφή των κινητοποιήσεων διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα και το λιμάνι, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εξαγγελθεί απεργίες, ενώ σε άλλες προγραμματίζονται συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Στο πλευρό των εργαζομένων που συμμετέχουν στη διεθνή πρωτοβουλία τάσσεται η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ, η οποία με ανακοίνωσή της δηλώνει τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη των Κυπρίων εργαζομένων και μελών της.

Από 20 λιμάνια σε περισσότερα από 100

Η διεθνής πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2026, όταν λιμενεργάτες από έξι χώρες και 20 λιμάνια της Μεσογείου συντόνισαν τη δράση τους με σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Σχεδόν εννέα μήνες αργότερα, η πρωτοβουλία έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη διεθνή διάσταση, με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων από τέσσερις ηπείρους.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, στη δράση συμμετέχουν ή έχουν εκφράσει στήριξη συνδικάτα από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία, το Μαρόκο, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και η Ινδία.

Μεταξύ των λιμανιών που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων βρίσκονται ο Πειραιάς, η Μασσαλία, η Γένοβα, το Τζόια Τάουρο, η Ταγγέρη και η Μερσίνα.

Η κινητοποίηση συνδέεται με το ευρύτερο συνδικαλιστικό αίτημα να μη χρησιμοποιούνται τα λιμάνια για τη μεταφορά όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού προς εμπόλεμες περιοχές.

Δράσεις στο λιμάνι Λεμεσού

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη 2η Διεθνή Ημέρα Δράσης των Λιμενεργατών, Έλληνες και Κύπριοι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, εξορμήσεις στο λιμάνι της Λεμεσού, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) για την κινητοποίηση της 30ής Οκτωβρίου.

Με κεντρικό σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών», κάλεσαν τους λιμενεργάτες να συμμετάσχουν στις διεθνείς δράσεις ενάντια στη χρησιμοποίηση των λιμανιών, των αεροδρομίων και άλλων μεταφορικών υποδομών για τη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατευμάτων.

Κατά τη διάρκεια των εξορμήσεων διανεμήθηκε και η ανακοίνωση της ΠΣΟ, στην οποία υπογραμμίζεται η ανάγκη διεθνούς συντονισμού των εργαζομένων ενάντια στους πολέμους. Όπως επισημαίνεται, η 30ή Οκτωβρίου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της κοινής δράσης των συνδικαλιστικών κινημάτων σε διαφορετικές χώρες.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι συνέδεσαν το αντιπολεμικό μήνυμα με τις διεκδικήσεις για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυξήσεις μισθών, σταθερή απασχόληση, μείωση του εργάσιμου χρόνου και ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το αγωνιστικό τους ραντεβού για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζεται η διεθνής κινητοποίηση των λιμενεργατών, με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργαζομένων από άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

ΠΕΟ: «Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πληρώνουν το τίμημα των πολέμων»

Στην ανακοίνωσή της, η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ επισημαίνει ότι οι λιμενεργάτες γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη σημασία των λιμανιών για την οικονομική δραστηριότητα, το εμπόριο και την κοινωνία.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού, γεγονός που, σύμφωνα με τη συντεχνία, καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο των εργαζομένων στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την ειρήνη.

«Ως ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, δεν αποδεχόμαστε την ιδέα ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνουν το τίμημα των πολέμων και των ανταγωνισμών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η συντεχνία τονίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από ειρήνη και ασφάλεια, αλλά και από αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή απασχόληση, συλλογικές συμβάσεις, ανθρώπινα ωράρια και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εμπειρία της Κύπρου από τον πόλεμο και τη συνεχιζόμενη διαίρεση του νησιού.

«Εμείς οι Κύπριοι εργαζόμενοι γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει πόλεμος, κατοχή, διχοτόμηση και στρατιωτικοποίηση», σημειώνει η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ.

Για τον λόγο αυτό, προσθέτει, οι Κύπριοι εργαζόμενοι συντάσσονται με τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων χωρών, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες κατά των πολεμικών συγκρούσεων και των στρατιωτικών επεμβάσεων.

Παράλληλα, η συντεχνία εκφράζει την αντίθεσή της στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας συνδέεται με πολιτικές λιτότητας και περιορισμό των διαθέσιμων πόρων για την υγεία, την παιδεία, τις συντάξεις και τους μισθούς.

«Δεν θα αποδεχθούμε να θυσιάζονται ανθρώπινες ζωές και εργατικά δικαιώματα για τα κέρδη και τα συμφέροντα των ισχυρών», τονίζεται στην ανακοίνωση.