Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Pizza fan και άλλοι 12, εκ των συνολικά 23 που συνελήφθησαν, στην υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής θα βρεθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.
Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan με άλλους 12 - Εξετάζονται οι ρόλοι τους στο κύκλωμα φοροδιαφυγής
Ο επιχειρηματίας φέρεται να αμφισβητεί το ύψος της ζημιάς προς το Δημόσιο και να ζητά την αποδέσμευση λογαριασμών για την επαναλειτουργία της εταιρείας, ενώ η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες.
Πρόκειται για την δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων που οδηγείται στο ανακριτικό γραφείο, καθώς η διαδικασία ξεκίνησε χθες με τις απολογίες των πρώτων δέκα κατηγορουμένων.
Σήμερα πλην του βασικού κατηγορούμενου, αναμένεται να απολογηθούν και τα πρόσωπα που, κατά την δικογραφία, φέρονται να είχαν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία του υπό διερεύνηση κυκλώματος.
Χθες ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με όρους μετά τις απολογίες τους τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας διαχειριστής καταστήματος.
Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου του Μιχάλη Μαρκουλάκου, ενώπιον του ανακριτή θα γνωστοποιήσει την πρόθεση του να συνεργαστεί με τις αρχές ώστε να πληρωθεί οποιοσδήποτε φόρος αναλογεί πραγματικά στην εταιρεία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αμφισβητεί το ποσό που έχει δημοσιοποιηθεί ως συνολική φορολογική παράβαση και σύμφωνα με τον κ. Μαρκουλάκο βασική του επιδίωξη είναι αφού γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες στις φορολογικές αρχές για την κύρια εταιρεία και για τα καταστήματα franchise, να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί ώστε να λειτουργήσει ξανά άμεσα η εταιρεία.
Ο κατηγορούμενος φαίνεται να υποστηρίζει ότι το κατασχεθέν ποσό που βρέθηκε στο σπίτι του, δικαιολογείται απόλυτα καθώς προκύπτει από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην δίωξη αφορούν μεταξύ άλλων εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κ.α.
Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να είναι πολύωρη.
Αφού ολοκληρωθούν οι απολογίες Ανακριτής και Εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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