Νέα καταγγελία για βιασμό κατά Τραμπ: Πρώην Μις Ελβετία τον εμπλέκει στην υπόθεση Έπσταϊν

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μπεατρίς Κόιλ (Beatrice Keul), πρώην Μις Ελβετία, η οποία ισχυρίζεται ότι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ τη βίασε τον Νοέμβριο του 1993, όταν εκείνη ήταν 24 ετών.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει δημόσια το 2024 ότι ο Τραμπ την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις συνεντεύξεις της με συνεργάτες των Δημοκρατικών περιέγραψε το περιστατικό ως βιασμό.

Η καταγγελία αφορά συνάντηση στο ξενοδοχείο Plaza του Μανχάταν, το οποίο ανήκε τότε στον Τραμπ. Η Κόιλ υποστηρίζει ότι είχε γνωρίσει τον επιχειρηματία στο πλαίσιο εκδήλωσης καλλιστείων, όπου εκείνος φέρεται να της υποσχέθηκε βοήθεια για την εξασφάλιση αμερικανικής βίζας και την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, στην ίδια εκδήλωση την πλησίασε ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος παρουσιάστηκε ως στενός φίλος του Τραμπ και την προσκάλεσε σε πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο, προσφέροντας να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της.

Αργότερα, όπως ισχυρίζεται, εκπρόσωπος του Τραμπ την κάλεσε σε σουίτα του ξενοδοχείου. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ της επιτέθηκε σεξουαλικά και τη βίασε.

Η Κόιλ υποστηρίζει ακόμη ότι μετά το περιστατικό ο Τραμπ επανέλαβε τις υποσχέσεις του για τη βίζα και τις σπουδές της, ζητώντας της παράλληλα να μη μιλήσει σε κανέναν για όσα είχαν συμβεί.

Πέντε γυναίκες καταγγέλλουν σεξουαλική επίθεση

Η έκθεση των Δημοκρατικών δεν περιορίζεται στην περίπτωση της πρώην Μις Ελβετία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσίασαν οι συντάκτες της, συνολικά πέντε γυναίκες έχουν διατυπώσει άμεσες καταγγελίες σε βάρος του Τραμπ για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση, σε περιστατικά που φέρονται να συνδέονται με την παρουσία ή τον στενό κύκλο του Έπσταϊν.

Το υλικό περιλαμβάνει μαρτυρίες γυναικών, στοιχεία από αρχεία του FBI και έγγραφα που σχετίζονται με τη δράση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, Τζέιμι Ράσκιν, υποστήριξε ότι τα στοιχεία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν και ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας.

Παράλληλα, κατηγόρησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι αποκρύπτει κρίσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να φωτίσουν ενδεχόμενη εμπλοκή συνεργατών του Έπσταϊν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Πρόκειται, πάντως, για συμπεράσματα έκθεσης που συνέταξαν στελέχη των Δημοκρατικών και όχι για δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα ή καταδικαστική απόφαση σε βάρος του Αμερικανού προέδρου.

Οργισμένη αντίδραση από τον Λευκό Οίκο

Η απάντηση της αμερικανικής προεδρίας ήταν κατηγορηματική, με τον Λευκό Οίκο να απορρίπτει τις καταγγελίες και να αμφισβητεί τα κίνητρα πίσω από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης χαρακτήρισε το κείμενο προσπάθεια των Δημοκρατικών να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από την πολιτική δυναμική των Ρεπουμπλικανών και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης Τραμπ.

Η αμερικανική προεδρία επανέλαβε επίσης ότι ο Τραμπ είχε απομακρύνει τον Έπσταϊν από τη λέσχη του στο Μαρ-α-Λάγκο, επιμένοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στα εγκλήματά του.

Η νέα έκθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση των δύο ανδρών κατά τη δεκαετία του 1990, καθώς και τα ερωτήματα γύρω από τις επαφές του Έπσταϊν με πρόσωπα που κατείχαν θέσεις οικονομικής και πολιτικής ισχύος.

Μέχρι στιγμής, η συγκεκριμένη καταγγελία της Κόιλ δεν έχει οδηγήσει σε ποινική δίωξη του Τραμπ.

Η δημοσιοποίησή της, ωστόσο, εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον, με τους Δημοκρατικούς να ζητούν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τον Λευκό Οίκο να καταγγέλλει προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσής της.

Πηγές: Έκθεση Δημοκρατικών της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, 26 Οκτωβρίου 2026, The Telegraph, μέσω LiFO