Ξεκίνησε ο πόλεμος στον ΔΗΣΥ: Επιστολή-βόμβα του Χάρη Γεωργιάδη στην Αννίτα Δημητρίου - Δεν θα στηρίξει τον Αβέρωφ αν πάρει το χρίσμα

Το «τετελεσμένο» της απόσυρσης

Ο κ. Γεωργιάδης γράφει ότι κατανοεί τις περιστάσεις υπό τις οποίες η κ. Δημητρίου αποφάσισε να μη διεκδικήσει το χρίσμα, ξεκαθαρίζει όμως ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί ένα τετελεσμένο που, όπως υποστηρίζει, διαμορφώθηκε υπό καθεστώς πίεσης και απροκάλυπτου πολιτικού εκβιασμού. Συνδέει ευθέως την εκτίμηση αυτή με το ενδεχόμενο ανεξάρτητης υποψηφιότητας, το οποίο, κατά τον ίδιο, ο κ. Νεοφύτου κράτησε ανοικτό μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ως επιβεβαίωση επικαλείται την ανακοίνωση του κόμματος της 12ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία η απόσυρση της Προέδρου «διασφάλισε τη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές διαδικασίες». Αντί για μια νηφάλια διεργασία για τη στρατηγική και τις επιλογές της παράταξης, σημειώνει, επικράτησαν τακτικισμοί, παρασκηνιακές διεργασίες και άκρατη φιλοδοξία, κάτι που κατά την άποψή του δεν συνάδει με την πολιτική παράδοση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η ένσταση για τις θέσεις

Η δεύτερη ένσταση του κ. Γεωργιάδη αφορά το πολιτικό στίγμα του κ. Νεοφύτου. Υποστηρίζει ότι ο τέως πρόεδρος εκφράζει πλέον σε πλείστα ζητήματα θέσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαχρονικές θέσεις του ΔΗΣΥ, ότι αυτό έχει φανεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια και πολύ πρόσφατα, και ότι υπονομεύει την προσπάθεια του κόμματος να λειτουργήσει ως σοβαρή και συνεκτική δύναμη της σύγχρονης κεντροδεξιάς. Γι’ αυτό, γράφει, θεωρεί πολιτικό του καθήκον να διαφοροποιηθεί, εφόσον η υποψηφιότητα Νεοφύτου αποτελέσει την επιλογή της πλειοψηφίας των μελών.

Προλαμβάνοντας την ανάγνωση ότι πρόκειται για ζήτημα δημοσκοπήσεων, διευκρινίζει ότι οι αντιρρήσεις του δεν αφορούν την εκλεξιμότητα του κ. Νεοφύτου. Θυμίζει ότι στις Προεδρικές του 2023 πρόσφερε πλήρη στήριξη στον τότε πρόεδρο της παράταξης, παρά τις δυσμενείς ήδη τότε εκτιμήσεις για τις πιθανότητές του.

Η παραίτηση από το Ινστιτούτο

Ο κ. Γεωργιάδης τονίζει ότι η τοποθέτησή του δεν συνιστά αποστασιοποίηση από τον ΔΗΣΥ, τον οποίο εξακολουθεί να θεωρεί βασικό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας. Για να διευκολύνει όμως την κ. Δημητρίου σε όποιους χειρισμούς κρίνει αναγκαίους, θέτει στη διάθεσή της την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, θέση στην οποία η ίδια τον είχε επαναδιορίσει τον περασμένο Ιούλιο. Καταλήγει ότι η παθητικότητα ή η προσποίηση δεν θα μπορούσαν να είναι επιλογές του και ότι γι’ αυτό γνωστοποιεί έγκαιρα τη θέση του, πριν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία.

Οι προηγούμενες προειδοποιήσεις

Η επιστολή έρχεται ως κορύφωση μιας σειράς δημόσιων παρεμβάσεων. Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Νεοφύτου στις 27 Σεπτεμβρίου, ο κ. Γεωργιάδης είχε προειδοποιήσει ότι διακυβεύεται η ίδια η συνοχή του κόμματος και είχε καλέσει τον τέως πρόεδρο να κάνει δεύτερες σκέψεις.

Η κ. Δημητρίου αποσύρθηκε στις 8 Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση με τους δύο διεκδικητές στην Πινδάρου, δηλώνοντας ότι η απόφαση ήταν δική της και χωρίς πίεση. Χθες, ο κ. Νεοφύτου και ο κ. Παμπορίδης κατέθεσαν επίσημα τις υποψηφιότητές τους και δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τον νικητή. Τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ θα επιλέξουν τα περίπου 49.000 μέλη του κόμματος στην Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση της 28ης Νοεμβρίου.

Αυτούσια η επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη

Χάρης Γεωργιάδης

27 Οκτωβρίου 2026

Πρόεδρο Δημοκρατικού Συναγερμού

κ. Αννίτα Δημητρίου

Αγαπητή κ. Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, για πρώτη φορά, δεν θα είμαι σε θέση να συμμετάσχω στην προεκλογική εκστρατεία για την υποστήριξη του υποψηφίου της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του 2028, σε περίπτωση που αυτός θα είναι ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

Κατανοώ τις περιστάσεις υπό από τις οποίες λάβατε τη δική σας απόφαση να μην διεκδικήσετε το χρίσμα. Ελπίζω, ωστόσο, ότι θα κατανοήσετε και εσείς ότι δεν θα μπορούσα ποτέ, για λόγους αρχής, να αποδεχθώ ένα τετελεσμένο το οποίο θεωρώ ότι διαμορφώθηκε υπό συνθήκες πίεσης και απροκάλυπτου πολιτικού εκβιασμού. Αναφέρομαι ασφαλώς στο ενδεχόμενο ανεξάρτητης υποψηφιότητας, το οποίο παρέμεινε ανοικτό μέχρι την τελευταία στιγμή από πλευράς του κ. Νεοφύτου. Η αναφορά στην ανακοίνωση του κόμματος ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου ότι η απόφαση σας να αποσυρθείτε «διασφάλισε τη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές διαδικασίες» επιβεβαιώνει πλήρως αυτή την εκτίμηση.

Είναι πραγματικά δυσάρεστο πως, αντί να προηγηθεί μια νηφάλια πολιτική διεργασία, μέσα από την οποία θα καταρτιζόταν η στρατηγική και θα αξιολογούνταν οι επιλογές της παράταξης, φαίνεται να επικράτησαν οι τακτικισμοί, οι παρασκηνιακές διεργασίες και η άκρατη φιλοδοξία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν συνάδει με τις αρχές, τις αξίες, τις πρακτικές και την πολιτική παράδοση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Επιπλέον, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος της παράταξης ένα πρόσωπο το οποίο πλέον εκφράζει, σε πλείστα ζητήματα, θέσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαχρονικά δικαιωμένες θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αναδειχθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια και έχει επαναληφθεί πολύ πρόσφατα, με τρόπο που υπονομεύει την προσπάθεια να λειτουργήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως μια σοβαρή και συνεκτική παράταξη της σύγχρονης κεντροδεξιάς.

Θεωρώ συνεπώς πολιτικό μου καθήκον να διαφοροποιηθώ από την υποψηφιότητα του κ. Νεοφύτου, εφόσον αυτή αποτελέσει την επιλογή της πλειοψηφίας.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι ενστάσεις μου δεν σχετίζονται με την εκλεξιμότητα του κ. Νεοφύτου. Οι αποφάσεις μου ουδέποτε καθορίστηκαν αποκλειστικά από εκτιμήσεις εκλογικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Άλλωστε, στις προεδρικές εκλογές του 2023, όταν τα πολιτικά δεδομένα της υποψηφιότητας του τότε Προέδρου της παράταξης ήταν πολύ διαφορετικά, πρόσφερα την πλήρη στήριξή μου, παρά τις δυσμενείς, και τότε, εκτιμήσεις ως προς την εκλεξιμότητά του.

Θέλω, επίσης, να υπογραμμίσω ότι η παρούσα τοποθέτησή μου δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αποστασιοποίησή μου από την παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αντιθέτως, εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι παραμένει ο βασικός πυλώνας για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την πρόοδο της πατρίδας μας. Ωστόσο, θέλοντας να σας διευκολύνω σε οποιουσδήποτε ενδεχόμενους χειρισμούς και αποφάσεις, θέτω στη διάθεσή σας την παραίτησή μου από την ιδιαίτερα τιμητική θέση του προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.

Επειδή η παθητικότητα ή η προσποίηση δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποτελέσουν επιλογές μου, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας γνωστοποιήσω εγκαίρως την απόφασή μου, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία. Στο ίδιο πλαίσιο και για σκοπούς διαφάνειας, σας ενημερώνω ότι παρούσα επιστολή μου θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Με εκτίμηση,

Χάρης Γεωργιάδης