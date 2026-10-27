Με νέα πρόταση για τα οδοφράγματα στο τετ α τετ με Έρχιουρμαν ο Χριστοδουλίδης - Στο τραπέζι η Αμμόχωστος και το απευθείας εμπόριο

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι επικεντρώνεται σε τρεις συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις 19 προτάσεις που έχει ήδη υποβάλει.

Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε το γεγονός ότι μία από τις εισηγήσεις του έγινε αποδεκτή, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν σήμερα κοινές συναντήσεις των δύο ηγετών με τις Τεχνικές Επιτροπές Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών.

Υπενθύμισε ότι η δημιουργία του Συμβουλευτικού Σώματος αποτελούσε πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς, ενώ η σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία είχε προταθεί για πρώτη φορά από τη Ρόζμαρι Ντι Κάρλο κατά την επίσκεψή της στην Κύπρο το 2023.

Όπως εξήγησε, η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε αποδεχθεί αμέσως την εισήγηση, ωστόσο χρειάστηκαν δύο χρόνια για να γίνει αποδεκτή και από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Τρίτη ή τέταρτη εναλλακτική πρόταση για τα οδοφράγματα

Ο πρώτος στόχος που θέτει ο Πρόεδρος αφορά την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για νέα σημεία διέλευσης.

Όπως ανέφερε, έχει υποβάλει νέα πρόταση, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με την εκτίμησή του, την τρίτη ή τέταρτη εναλλακτική εισήγηση της ελληνοκυπριακής πλευράς, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.

Ερωτηθείς κατά πόσο η νέα πρόταση αντικαθιστά προηγούμενες εισηγήσεις, μεταξύ άλλων για τα Κόκκινα, ο Πρόεδρος απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, σημειώνοντας ότι θα πρέπει πρώτα να αναμένει την απάντηση της τουρκοκυπριακής πλευράς προτού τοποθετηθεί δημόσια.

Με αφορμή την ερώτηση, υπενθύμισε τη συμβιβαστική πρόταση που είχε υποβάλει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για το Πυρόι - Αθηένου και τη Μια Μηλιά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ο Γενικός Γραμματέας είχε παρουσιάσει νέα εισήγηση κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης στην Κύπρο, την οποία, όπως αντιλαμβάνεται, είχε μοιραστεί και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, υπήρχε η προσδοκία να γίνει σχετική ανακοίνωση στο δείπνο που ακολούθησε, με τον Γενικό Γραμματέα να χαρακτηρίζει την πρότασή του ως «ένα λογικό συμβιβασμό».

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση έγινε αποδεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά, όχι όμως και από την τουρκοκυπριακή.

Επιμένει στην πρόταση για Αμμόχωστο και απευθείας εμπόριο

Ο δεύτερος στόχος αφορά την πρόταση για την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, σε συνδυασμό με το απευθείας εμπόριο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή εισήγηση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει θετικά δεδομένα και για τις δύο κοινότητες.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί ουσιαστική δοκιμασία της πολιτικής βούλησης των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα βήματα για το Κυπριακό.

Όπως ανέφερε, «είμαι σαφώς πιο θετικός σε τολμηρά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να στείλουν ισχυρό μήνυμα στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας.

Στο τραπέζι και η μεθοδολογία για επανέναρξη των συνομιλιών

Το τρίτο ζήτημα που προτίθεται να θέσει ο Πρόεδρος αφορά τη μεθοδολογία για τη συνέχεια των προσπαθειών στο Κυπριακό.

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς, την οποία είχε ήδη υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στη Νέα Υόρκη.

Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει επίσης τεθεί υπόψη του Τουρκοκύπριου ηγέτη και αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εξευρεθεί διέξοδος τόσο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η σημερινή συνάντηση θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο.

Απαντώντας εμμέσως στις επικρίσεις για την πρόοδο των προσπαθειών, υπογράμμισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να καταθέτει συγκεκριμένες εισηγήσεις και εναλλακτικές επιλογές, επιδιώκοντας να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για εξελίξεις.

«θέλουμε να δημιουργηθούν εξελίξεις και το αποδεικνύουμε στην πράξη», ανέφερε, τονίζοντας ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται σε δημόσιες δηλώσεις, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένες προτάσεις, ενέργειες και ιδέες.

Η σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη δημιουργία προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών.