Μακελειό στην Αιθιοπία: Σκότωσαν 60 Χριστιανούς σε επιθέσεις σε χωριά – Παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία Tewahedo της Αιθιοπίας, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις 20 και 24 Οκτωβρίου, σε κοινότητες της περιοχής Άρσι, όπου παραμένει έντονη η δράση ενόπλων οργανώσεων.

Ο απολογισμός είναι τουλάχιστον 60 νεκροί, περισσότεροι από 20 σοβαρά τραυματίες και 20 κατοικίες που καταστράφηκαν από πυρκαγιές. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και παιδιά.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας καταδίκασε τις επιθέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα βίαιες δολοφονίες αμάχων και καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας του πληθυσμού.

«Μας περικύκλωσαν από παντού»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος έχασε τον 75χρονο πατέρα του κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μιλώντας στο BBC Amharic, περιέγραψε ότι οι ένοπλοι εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά, χωρίς οι κάτοικοι να έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Όπως ανέφερε, οι δράστες περικύκλωσαν την κοινότητα από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια διαφυγής.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται πέντε παιδιά.

Εκπρόσωπος της τοπικής Εκκλησίας χαρακτήρισε τα γεγονότα «σφαγή», υποστηρίζοντας ότι δυνάμεις ασφαλείας έφτασαν στην περιοχή, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους επιτιθέμενους.

Οι κάτοικοι των πληγεισών κοινοτήτων περιγράφουν κλίμα τρόμου, με οικογένειες να εγκαταλείπουν τις εστίες τους φοβούμενες νέες επιθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εκκλησία, στις 20 Οκτωβρίου σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι στην περιοχή Μέρτι, ενώ στις 24 Οκτωβρίου άλλοι 46 έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Σίρκα.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις

Οι τοπικές αρχές αποδίδουν την ευθύνη σε ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ορόμια.

Εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης κατηγόρησε τον Απελευθερωτικό Στρατό των Ορόμο (OLA), ο οποίος συμμετέχει σε έναν νεοσύστατο συνασπισμό ανταρτικών οργανώσεων με την ονομασία «Alliance for Survival».

Σύμφωνα με τις αρχές, στόχος των επιθέσεων ήταν να πυροδοτηθούν εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, ενισχύοντας την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ευθύνη της οργάνωσης για τις συγκεκριμένες δολοφονίες.

Ο OLA, που υποστηρίζει ότι αγωνίζεται για τα δικαιώματα της εθνοτικής ομάδας των Ορόμο, έχει αρνηθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις ότι στοχοποιεί αμάχους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επιβεβαιωμένη ανάληψη ευθύνης για τις δύο επιθέσεις.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταγγέλλει αδράνεια των αρχών

Η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αιθιοπίας εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά Χριστιανών, τονίζοντας ότι η συνεχιζόμενη βία απειλεί την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι έχει επανειλημμένα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πιστοί, χωρίς να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Παράλληλα, ζητά την άμεση διερεύνηση των εγκλημάτων και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η περιφερειακή κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι έχουν αρχίσει ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών και ότι θα παρασχεθεί βοήθεια στους τραυματίες και στους εκτοπισμένους κατοίκους.

Μια περιοχή που δοκιμάζεται από χρόνια βία

Η Ορόμια, η μεγαλύτερη περιφέρεια της Αιθιοπίας, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο συγκρούσεων ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και ένοπλες οργανώσεις.

Από το 2018, η περιοχή έχει βιώσει επανειλημμένα περιστατικά βίας, με θύματα αμάχους από διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες.

Σύμφωνα με έκθεση του Αιθιοπικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2026, τουλάχιστον 458 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε επιθέσεις στην περιοχή κατά την προηγούμενη τετραετία.

Η νέα αιματοχυσία εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων και αναδεικνύει την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των αμάχων, σε μια χώρα όπου οι εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.

Πηγές: BBC, Reuters και Associated Press