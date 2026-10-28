Ζελένσκι: Τριμερής συνάντηση Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο - Εκτός οι Ευρωπαίοι

Ο Ζελένσκι επισήμανε πως το Κίεβο θέλει η Ευρώπη να εμπλακεί στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως η ενότητα και μια ισχυρότερη πίεση στη Ρωσία είναι αναγκαίες.

Οι Ευρωπαίοι δεν θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών, λέει σύμβουλος του Κρεμλίνου

Ευρωπαίοι εκπρόσωποι δεν θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο συνομιλίων μεταξύ της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο τη διευθέτηση της σύρραξης στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, όπως μετάδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ουσακόφ είπε πως η πιθανή συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις δεν συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τρίτη του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών, που αναμένεται να διεξαχθούν τον επόμενο μήνα στο Άμπου Ντάμπι, ο Ουσακόφ είπε δεν έχει οριστεί προς το παρόν καμία ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ