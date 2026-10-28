O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι μια τριμερής συνάντηση μεταξύ διαπραγματευτών για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι το διάστημα μεταξύ 6ης Νοεμβρίου και 10ης Νοεμβρίου.
Ζελένσκι: Τριμερής συνάντηση Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο - Εκτός οι Ευρωπαίοι
Την ελπίδα ότι μεταξύ 6 και 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι νέα τριμερής συνάντηση Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας παράλληλα τη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις
Ο Ζελένσκι επισήμανε πως το Κίεβο θέλει η Ευρώπη να εμπλακεί στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως η ενότητα και μια ισχυρότερη πίεση στη Ρωσία είναι αναγκαίες.
Οι Ευρωπαίοι δεν θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών, λέει σύμβουλος του Κρεμλίνου
Ευρωπαίοι εκπρόσωποι δεν θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο συνομιλίων μεταξύ της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο τη διευθέτηση της σύρραξης στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, όπως μετάδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Ο Ουσακόφ είπε πως η πιθανή συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις δεν συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τρίτη του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.
Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών, που αναμένεται να διεξαχθούν τον επόμενο μήνα στο Άμπου Ντάμπι, ο Ουσακόφ είπε δεν έχει οριστεί προς το παρόν καμία ημερομηνία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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