Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα τα αραβικά κόμματα, τα οποία οδεύουν στο να εξασφαλίσουν ένα ρεκόρ 17 εδρών στο κοινοβούλιο, πως "έκλεψαν τις εκλογές", την επόμενη ημέρων των αμφίρροπων βουλευτικών εκλογών.
Ισραήλ: «Μας έκλεψαν τις εκλογές», καταγγέλλει το κόμμα Νετανιάχου - Κάνει λόγο για αποδείξεις
Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού ισχυρίζεται ότι διαθέτει αποδείξεις για νοθεία, εκφοβισμό ψηφοφόρων και άλλες παρατυπίες, την ώρα που τα αραβικά κόμματα καταγράφουν σημαντική ενίσχυση στην προσωρινή καταμέτρηση
Οι εκλογές "εκλάπησαν από αραβικά κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους", αναφέρει το Λικούντ, διαβεβαιώνοντας πως διαθέτει αποδείξεις για περιστατικά "διαφθοράς, απειλών, βίας, νοθείας και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών για να παρακινήσουν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν".
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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