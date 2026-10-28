Νέα υπόθεση απάτης μέσω τηλεφωνικών κλήσεων για πληρωμή δήθεν εξώδικων προστίμων, διερευνά η Αστυνομία.
Νέα απάτη στην Πάφο: Παρίστανε τον αστυνομικό και απέσπασε €784 από 37χρονη για δήθεν απλήρωτο πρόστιμο
Η 37χρονη πείστηκε από τα λεγόμενα του υπόπτου προσώπου και του ανέφερε τα στοιχεία του τραπεζικού της λογαριασμού, για διευθέτηση της πληρωμής του δήθεν προστίμου
Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Πάφου από γυναίκα ηλικίας 37 ετών, η ίδια δέχθηκε σήμερα τηλεφωνική κλήση από άγνωστο της πρόσωπο, που μιλώντας στην αγγλική γλώσσα, ισχυρίστηκε ότι είναι αστυνομικός και της ανέφερε ότι υπήρχε ανεξόφλητο πρόστιμο που της είχε εκδοθεί. Στην οθόνη του τηλεφώνου της 37χρονης αναγραφόταν η πλαστή ονομασία «cypruspolice9990@gmail.com», αντί να αναγράφεται ο τηλεφωνικός αριθμός ή το όνομα του προσώπου που της τηλεφωνούσε.
Η 37χρονη πείστηκε από τα λεγόμενα του υπόπτου προσώπου και του ανέφερε τα στοιχεία του τραπεζικού της λογαριασμού, για διευθέτηση της πληρωμής του δήθεν προστίμου. Στη συνέχεια, η 37χρονη διαπίστωσε ότι, ο λογαριασμός της είχε χρεωθεί με το ποσό των 784 ευρώ, με αποτέλεσμα η ίδια να αντιληφθεί ότι είχε εξαπατηθεί.
Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.
Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης και απόσπασης χρημάτων, η Αστυνομία ενημερώνει εκ νέου το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτό τον τρόπο, ούτε και καλεί πολίτες να αποκαλύψουν προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία, για οποιαδήποτε πληρωμή.
Παρακαλείται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν λαμβάνει τέτοιας φύσης τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστα πρόσωπα. Ως μέτρο προστασίας, συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τις οδηγίες των υπόπτων προσώπων και όπως ουδέποτε αποκαλύπτει προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα.
Τέλος, για επαλήθευση οποιωνδήποτε τηλεφωνικών κλήσεων λαμβάνουν, οι πολίτες προτρέπονται όπως επικοινωνούν με τους αναφερόμενους Οργανισμούς, μέσω γνωστοποιημένων επίσημων καναλιών επικοινωνίας
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.