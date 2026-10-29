Ισραήλ: Το Λικούντ καταγγέλλει Τουρκία και Κατάρ για εκλογική παρέμβαση - Συλλήψεις ακτιβιστών του αραβικού κόμματος Ράαμ

Η αστυνομία ανακοίνωσε τέσσερις νέες συλλήψεις, ενώ η Ράαμ αρνείται τις κατηγορίες. Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί την Τουρκία και το Κατάρ για παρέμβαση.

Το Λικούντ υποστηρίζει ότι παράγοντες από τις δύο χώρες χρηματοδότησαν οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν για την αύξηση της συμμετοχής Αράβων πολιτών στην ψηφοφορία. Το κόμμα αναφέρει ότι διαβίβασε σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, δεν έχουν παρουσιαστεί δημοσίως αποδείξεις που να τεκμηριώνουν παρέμβαση από την Τουρκία ή το Κατάρ.

Η ιστοσελίδα Walla μετέδωσε παράλληλα ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας εξέταζαν, ήδη πριν από τις εκλογές, πληροφορίες για μεταφορά χρημάτων μέσω παραγόντων που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την Τουρκία και το Κατάρ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διερευνάται το ενδεχόμενο να διοχετεύτηκαν ποσά μέσω συλλόγων και ιδρυμάτων της αραβικής κοινότητας, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι έγινε μεταφορά χρημάτων ή ότι επηρεάστηκε η ψηφοφορία.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστής Νόαμ Σόλμπεργκ, ζήτησε από τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, να διερευνήσει τις υποψίες και να παρουσιάσει ευρήματα εντός εβδομάδας. Διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ουσία των καταγγελιών και ζήτησε στοιχεία που να τις τεκμηριώνουν ή να τις διαψεύδουν. Στην επιστολή του δεν κατονομάζονται χώρες.

Οι τέσσερις νεοσυλληφθέντες ανακρίνονται από τη μονάδα Λαχάβ 433, στο πλαίσιο υπόθεσης που είχε οδηγήσει σε τρεις συλλήψεις την ημέρα των εκλογών, στην περιοχή της ερήμου Νέγκεβ, όπου ζουν Άραβες Βεδουίνοι. Η Ράαμ αναγνώρισε τους εμπλεκομένους ως ακτιβιστές του κόμματος, απορρίπτοντας τις κατηγορίες. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με την έρευνα για ξένη παρέμβαση.

Το Λικούντ αποκαλεί την υπόθεση «Ράαμγκέιτ» και καλεί τα σιωνιστικά κόμματα να αποκλείσουν συνεργασία με τη Ράαμ και την Κοινή Λίστα, είτε για τον σχηματισμό κυβέρνησης είτε για την αλλαγή προέδρου της Κνεσέτ.

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ζήτησε να συλληφθούν Άραβες πολιτικοί ηγέτες, εφόσον υπάρχει νόμιμη βάση, ενώ ο Μπεζαλέλ Σμότριτς απαίτησε να ανακριθούν αμέσως από τη Σιν Μπετ.

Η αστυνομία είχε δηλώσει ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να στηρίζουν τις γενικές καταγγελίες περί κλοπής των εκλογών. Σε νεότερη ανακοίνωση, ο αρχηγός της, Ντάνιελ Λέβι, διαβεβαίωσε ότι κάθε καταγγελία θα εξεταστεί διεξοδικά και αμερόληπτα.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ ζήτησε πλήρη διερεύνηση και προειδοποίησε να μην αξιοποιηθεί πολιτικά η υπόθεση για να καθυστερήσει η ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ. Ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση της διπλής ψήφου, το μπλοκ Νετανιάχου διατηρεί 53 έδρες, η αντιπολίτευση 48 και τα αραβικά κόμματα 19, χωρίς να υπάρχει αυτοδύναμη πλειοψηφία.

Πηγή: ΚΥΠΕ