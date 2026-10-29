«Ο Λευκός Οίκος θυμίζει παλάτι του Σαντάμ Χουσεΐν»: Άγριος καβγάς Ομπάμα και Τραμπ για τα χρυσή διακόσμηση της προεδρικής κατοικίας

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας το Σάββατο σε προεκλογική συγκέντρωση στο Οχάιο, σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο την προτίμηση του Τραμπ στις χρυσές διακοσμήσεις και τις αλλαγές που πραγματοποιεί στην προεδρική κατοικία.

«Έχει κάνει τον Λευκό Οίκο να μοιάζει σαν να άνοιξε ο Σαντάμ Χουσεΐν ένα Cheesecake Factory», είπε, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Η σύγκριση παρέπεμπε στην υπερβολική πολυτέλεια των ανακτόρων του πρώην δικτάτορα του Ιράκ, αλλά και στην ιδιαίτερη διακόσμηση της γνωστής αμερικανικής αλυσίδας εστιατορίων.

Η οργισμένη απάντηση Τραμπ

Το σχόλιο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί τις παρεμβάσεις στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι εργασίες είναι αναγκαίες για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του ιστορικού κτιρίου, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, παρέλαβε σε κακή κατάσταση.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Cheesecake Factory επιτυχημένη επιχείρηση, εκφράζοντας την απορία του για την αρνητική αναφορά του Ομπάμα.

Η απάντησή του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση της ανακαίνισης. Στράφηκε προσωπικά εναντίον του προκατόχου του, λέγοντας πως η κριτική του αποδεικνύει γιατί υπήρξε «άθλιος πρόεδρος».

Σύμφωνα με το CBS News, ο Τραμπ επέμεινε ότι ο Λευκός Οίκος αποτελεί σύμβολο της χώρας και πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ενώ κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημασία των παρεμβάσεων.

«Ασχολούνται με το αστείο μου αντί με την ακρίβεια»

Ο Ομπάμα επανήλθε την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ατλάντα της Τζόρτζια, επιλέγοντας αυτή τη φορά να σχολιάσει την έκταση που έλαβε η αντίδραση της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο για να απαντήσουν σε ένα αστείο, την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές και οικονομικές δυσκολίες.

Ο πρώην πρόεδρος διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να ασχοληθεί τόσο έντονα με την αναφορά του στο εστιατόριο, αντί να απαντήσει στις επικρίσεις του για την οικονομική της πολιτική.

Μάλιστα, παρατήρησε με χιούμορ ότι ο Τραμπ φάνηκε περισσότερο ενοχλημένος από τη σύγκριση με το Cheesecake Factory παρά από την αναφορά στον Σαντάμ Χουσεΐν.

Στον καβγά μπήκε και ο υπουργός Οικονομικών

Η αντιπαράθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν παρενέβη ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο υπουργός εμφανίστηκε έξω από εστιατόριο Cheesecake Factory στην Ουάσινγκτον, επικρίνοντας τον Ομπάμα και επιχειρώντας να παρουσιάσει τα σχόλιά του ως ένδειξη απόστασης από τις καθημερινές συνήθειες των Αμερικανών.

Η κίνηση αυτή έδωσε νέα αφορμή στον πρώην πρόεδρο να αστειευτεί, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον τότε υπουργό Οικονομικών να παρεμβαίνει δημοσίως προκειμένου να απαντήσει σε ένα χιουμοριστικό σχόλιο.

Ο Ομπάμα ξεκαθάρισε επίσης ότι γνωρίζει πολύ καλά τη συγκεκριμένη αλυσίδα εστιατορίων, αφού την επισκεπτόταν συχνά όταν οι δύο κόρες του ήταν μικρές.

Από τα χρυσά του Τραμπ στο μπεζ κοστούμι του Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία να θυμίσει και μια παλαιότερη πολιτική αντιπαράθεση, όταν η εμφάνισή του με μπεζ κοστούμι σε συνέντευξη Τύπου το 2014 είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Με σαρκαστική διάθεση, σχολίασε ότι θυμάται μια εποχή κατά την οποία το χρώμα του κοστουμιού ενός προέδρου μπορούσε να εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα.

Η νέα διαμάχη εκτυλίσσεται στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές, με τον Ομπάμα να περιοδεύει σε πολιτείες για να στηρίξει υποψηφίους των Δημοκρατικών και τον Τραμπ να κινητοποιεί τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών.

Στην Τζόρτζια, ο Ομπάμα εξέφρασε τη στήριξή του στον γερουσιαστή Τζον Όσοφ και στην υποψήφια κυβερνήτη Κίσα Λανς Μπότομς.

Πίσω από την αντιπαράθεση για τη διακόσμηση του Λευκού Οίκου βρίσκεται μια ευρύτερη πολιτική σύγκρουση γύρω από τις προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, το κόστος ζωής και την εικόνα που επιχειρούν να διαμορφώσουν τα δύο κόμματα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.