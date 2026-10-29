Τέλος εποχής: Η Κριστίν Λαγκάρντ παραιτείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Αποχωρεί τον Φεβρουάριο του 2027

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, η κ. Λαγκάρντ ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, καθώς και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη θέση που κατέχει από το 2019.

President Lagarde has informed the Governing Council and the President of the European Council António Costa that she will step down from her position on 7 February 2027. Her successor will be appointed by the European Council in due course. Press release https://t.co/krd51z9pZO — European Central Bank (@ecb) October 29, 2026

«Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε από την κ. Λαγκάρντ για την πρόθεσή της να παραιτηθεί και γνωστοποίησε ότι η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου της τίθεται άμεσα σε τροχιά.

Όπως δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα, οι διαδικασίες για τον διορισμό νέου Προέδρου της ΕΚΤ θα ξεκινήσουν άμεσα και θα προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση.

Η αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής περιόδου για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την οποία η Ευρωζώνη κλήθηκε να διαχειριστεί διαδοχικές προκλήσεις, από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας μέχρι τις πληθωριστικές πιέσεις και τη νομισματική σύσφιγξη των τελευταίων ετών.