Ακινητοποιήθηκε γερανοφόρο λόγω κακοκαιρίας - Προβλήματα στην περιοχή Ριζοελιάς

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας στις 12:15 μ.μ., λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων η ορατότητα σε αρκετούς δρόμους είναι περιορισμένη, ενώ σε διάφορα σημεία παρατηρείται συσσώρευση και ροή νερού, καθιστώντας το οδόστρωμα ολισθηρό.

Παράλληλα, προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, όπου έχει αποκοπεί τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, περίπου ένα χιλιόμετρο μετά τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς, με κατεύθυνση προς τη Λευκωσία.

Η αποκοπή οφείλεται στην ακινητοποίηση γερανοφόρου οχήματος, το οποίο βρίσκεται στη λωρίδα ασφαλείας και επεκτείνεται μερικώς στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετακίνηση του οχήματος και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της Δύναμης.