Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις το Σάββατο, διχασμένοι οι πολίτες για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων

Από όσους τάσσονται υπέρ της συνέχισης, το 29% θεωρεί ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να διατηρήσουν την ίδια ένταση και το 17% ότι πρέπει να ενταθούν. Η στήριξη είναι μεγαλύτερη στις ηλικίες 18 έως 34 ετών, ενώ στους άνω των 35 επικρατεί, σε γενικές γραμμές, η άποψη ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να σταματήσουν. Υπέρ της συνέχισής τους τάσσονται επίσης οι ψηφοφόροι των αριστερών κομμάτων. Αντίθετα, μεταξύ των ψηφοφόρων του κέντρου και της δεξιάς κυριαρχεί η θέση ότι πρέπει να τερματιστούν.

Σε ό,τι αφορά την απεργία που έχουν ανακοινώσει τα συνδικάτα για τις 5 Νοεμβρίου, έξι στους δέκα Γάλλους δηλώνουν ότι την υποστηρίζουν.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται και πάλι σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου. Το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» έχει ζητήσει άδεια για πορεία που θα ξεκινήσει από την πλατεία της Βαστίλης, θα περάσει από το κέντρο του Παρισιού και θα καταλήξει στην πλατεία Κονκόρντ.

Έχει υποβληθεί επίσης αίτημα για καθιστική συγκέντρωση με κατσαρόλες έξω από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Η αστυνομία την απαγόρευσε, προτείνοντας ως εναλλακτική την πλατεία Invalides.

Για την εκπαίδευση, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να επιστρέψει η ηρεμία και να ξαναρχίσουν τα μαθήματα στα λύκεια από τη Δευτέρα, όταν ολοκληρώνονται οι σχολικές διακοπές. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε πολλά από τα αιτήματα που διατυπώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Αναφερόμενος στη στρατηγική απομάκρυνσης των διαδηλώσεων από τα κέντρα των πόλεων, ο Μακρόν είπε ότι, όπως έδειξε η 24η Οκτωβρίου, ήταν σωστή απόφαση και απέτρεψε όσους εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να λεηλατήσουν και να προκαλέσουν βανδαλισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ