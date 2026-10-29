Πάφος: Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία και κλαδιά σε καλώδια της ΑΗΚ - Τέσσερις κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι τρεις κλήσεις αφορούσαν πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων στην Πάφο, με τη διαχείρισή τους να αναλαμβάνει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Παράλληλα, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς ανταποκρίθηκε σε μία κλήση στην περιοχή της Μηλιού, η οποία αφορούσε πτώση κλαδιών πάνω σε καλώδια της ΑΗΚ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Κίτρινη προειδοποίηση

Υπενθυμίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από τις 9:00 το πρωί η κίντρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και άλλες περιοχές. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστά ανά ώρα ενώ πιθανό να πέσει και χαλάζι. Παροδικά στις καταιγίδες οι ριπές των ανέμων δυνατό να φτάνουν μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ. Η κίτρινη προειδοποίηση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 μ.μ.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο την περιοχή της Ρόδου κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και αργότερα παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ριπές μέχρι 7 με 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, για καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Κυριακή τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.