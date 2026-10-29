Κακοκαιρία στη Μηλιού: Πτώση δέντρου προκάλεσε ζημιά σε πάσσαλο της ΑΗΚ, κλειστός ο δρόμος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλιού, Εύας Χρυσάνθου, ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, για την ασφάλειά τους.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση και να δοθεί νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του δρόμου, καταλήγει η κ. Χρυσάνθου.