Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην κοινότητα Μηλιού, στην επαρχία Πάφου, καθώς δέντρο έπεσε στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο Secret Forest, προκαλώντας ζημιά σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).
Κακοκαιρία στη Μηλιού: Πτώση δέντρου προκάλεσε ζημιά σε πάσσαλο της ΑΗΚ, κλειστός ο δρόμος
Η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλιού καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, για την ασφάλειά τους
Σύμφωνα με ανακοίνωση της προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλιού, Εύας Χρυσάνθου, ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, για την ασφάλειά τους.
Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση και να δοθεί νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του δρόμου, καταλήγει η κ. Χρυσάνθου.
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