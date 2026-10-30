Το κατασκευαστικό φιάσκο του αιώνα: Αυτός είναι ο δρόμος που θα ανοίξει ξανά 20 χρόνια μετά την κατασκευή του

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού ραδιοφωνικού δικτύου Cadena SER στις 16 Οκτωβρίου 2026, το ισπανικό Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού ύψους 780.166 ευρώ για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο δρόμο. Στόχος είναι η βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των περιοχών Alcobendas, La Moraleja και Valdebebas.

Ο δρόμος που έκλεισε και τα διόδια που έμειναν

Η ιστορία ξεκινά από την περίοδο επέκτασης του αεροδρομίου της Μαδρίτης, όταν κατασκευάστηκε ο νέος τερματικός σταθμός Τ4. Την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε και ο αυτοκινητόδρομος M12, ο οποίος λειτουργούσε με διόδια και αποτελούσε εναλλακτική διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Ο παλαιότερος M110 προσέφερε τη δυνατότητα μετακίνησης χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Ωστόσο, η εμπορική επιτυχία του νέου αυτοκινητοδρόμου δεν ήταν η αναμενόμενη.

Όπως είχε αποκαλύψει η ισπανική εφημερίδα El País ήδη από τον Απρίλιο του 2007, μόλις 12.000 οδηγοί πλήρωναν καθημερινά διόδια στον M12, σύμφωνα με τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας, έναντι 50.000 που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Το 2011 εγκρίθηκε επισήμως το κλείσιμο του M110 ως εναλλακτικής πρόσβασης στον τερματικό σταθμό Τ4. Η απόφαση καταγράφεται στην ισπανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 Μαΐου 2011.

Η πρόσβαση διακόπηκε με την εγκατάσταση τσιμεντένιων εμποδίων και τη δημιουργία μικρού κυκλικού κόμβου, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο.

Νέα έξοδα για να αφαιρέσουν τα εμπόδια

Έπειτα από περίπου 15 χρόνια, οι ισπανικές αρχές αποφάσισαν να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών της Ισπανίας, στις 14 Οκτωβρίου 2026, οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των τσιμεντένιων εμποδίων, την κατάργηση του μικρού κυκλικού κόμβου, την επιδιόρθωση του οδοστρώματος και την εγκατάσταση νέας οδικής σήμανσης.

Η βασική παρέμβαση αφορά τμήμα μήκους μόλις 53 μέτρων, ενώ προβλέπεται και ανανέωση της ασφαλτικής επιφάνειας σε μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής. Η νέα σύνδεση αναμένεται να διευκολύνει τις μετακινήσεις και να μειώσει τους χρόνους διαδρομής και τις εκπομπές ρύπων.

Επαναλειτουργία το 2027;

Ο διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2026. Η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών υπολογίζεται σε τρεις μήνες, γεγονός που καθιστά πιθανή την επαναλειτουργία μέσα στο 2027.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική ημερομηνία παράδοσης του δρόμου.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι εταιρείες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων με διόδια. Η εταιρεία παραχώρησης του M12 οδηγήθηκε σε διαδικασία αφερεγγυότητας το 2013, ενώ ακολούθησαν διαδικασίες εκκαθάρισης της σύμβασης και προσδιορισμού των υποχρεώσεων του Δημοσίου. Έτσι, μια υποδομή που σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τις μετακινήσεις μετατράπηκε σε χαρακτηριστική περίπτωση αμφιλεγόμενων επιλογών, με σημαντικό οικονομικό κόστος και πολυετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς.