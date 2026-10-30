Προσωρινή διακοπή στη λειτουργία του συστήματος Tax For All (TFA) θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Φορολογίας.
Εκτός λειτουργίας το Tax For All για αναβάθμιση στις 2 και 3 Νοεμβρίου
Το σύστημα Tax For All και οι υπηρεσίες που υποστηρίζει δεν θα είναι προσβάσιμα από τις 21:00 της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου έως τις 12:00 της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.
Η διακοπή θα αρχίσει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 21:00, και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο TFA ούτε στις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το σύστημα.
Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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