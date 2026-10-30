Εκτός λειτουργίας το Tax For All για αναβάθμιση στις 2 και 3 Νοεμβρίου

Η διακοπή θα αρχίσει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 21:00, και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο TFA ούτε στις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το σύστημα.

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ