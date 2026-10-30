Θέλει να «σπάσει» την παράδοση ο Πάπας Λέων: Ζήτησε να ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ - Το εκλογικό του παρελθόν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Chicago Sun-Times, ο Πάπας Λέων υπέβαλε στις 3 Οκτωβρίου αίτηση προκειμένου να ψηφίσει δι' αλληλογραφίας στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Ο εκλογικός φάκελος εστάλη στη δηλωμένη κατοικία του στο Σικάγο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να μεταφέρθηκε στο Βατικανό από τον αδελφό του, Τζον Πρέβοστ, ο οποίος επισκέφθηκε τον ποντίφικα την περασμένη εβδομάδα.

Το εκλογικό παρελθόν του Πάπα

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, ο Λέων είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις ΗΠΑ το 2012, το 2014, το 2018 και το 2024.

Τα διαθέσιμα εκλογικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι συμμετείχε σε εσωκομματικές διαδικασίες επιλογής υποψηφίων των Ρεπουμπλικανών το 2012, το 2014 και το 2016, καθώς και των Δημοκρατικών το 2008 και το 2010.

Η συμμετοχή στις συγκεκριμένες διαδικασίες δεν αποκαλύπτει απαραίτητα ποιον υποψήφιο επέλεξε ή ποιο κόμμα υποστήριξε στις γενικές εκλογές.

Οι διαφωνίες με τον Τραμπ

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πάπας Λέων έχει ασκήσει κριτική σε αποφάσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης προβεί σε επικριτικές δηλώσεις για τον ποντίφικα.

Η πρόθεση του Πάπα να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της διπλής του ιδιότητας, ως Αμερικανού πολίτη και επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Με πληροφορίες από in.gr