ERB ASFALISTIKI: 27 χρόνια μαζί με την Αστυνομία Κύπρου για την Οδική Ασφάλεια

Η ERB ASFALISTIKI, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου EUROBANK, του ηγετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου του τόπου, συνεχίζει με συνέπεια τη μακρόχρονη δράση της για ενημέρωση, πρόληψη και καλλιέργεια υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού της ρόλου.

Η έναρξη της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας σηματοδοτήθηκε με Δημοσιογραφική Διάσκεψη στα κεντρικά γραφεία της ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, στη Λευκωσία. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ελπίδα Επαμεινώνδα, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, Ιωάννης Γεωργίου, ο Διευθυντής Τροχαίας, Χάρης Ευριπίδου, ο CEO της ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, Τάκης Φειδία, και ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, Ανδρέας Κ. Στυλιανού.

Οι φετινές δράσεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά βίντεο και ενημερωτικά σποτ για ασφαλέστερη συμπεριφορά πεζών, μοτοσικλετιστών και οδηγών, καθώς και ανοικτή εκδήλωση στο Metropolis Mall, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ενημερωτικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις επαρχίες, με διανομή φωσφορούχων γιλέκων και προβολή μηνυμάτων οδικής ασφάλειας μέσω ραδιοφώνου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Προσοχή στο δρόμο. Σεβασμός στη ζωή. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμμια!