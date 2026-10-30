Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ενισχύει το μήνυμα της πρόληψης μέσα από τη συλλογική συμμετοχή

Μέσα από δύο πρωτοβουλίες, την ψηφιακή εκστρατεία «Για μένα, το ροζ σημαίνει…» και τον «Τοίχο Ελπίδας», το Κέντρο κινητοποίησε τους ανθρώπους του και ενθάρρυνε τη συμμετοχή του κοινού, με κοινό στόχο τη διάδοση μηνυμάτων ενημέρωσης, πρόληψης και στήριξης στην ευρύτερη κοινωνία. Η ανταπόκριση ανέδειξε τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και τη σημασία της προσωπικής συμβολής σε έναν κοινό σκοπό.

Οι πρωτοβουλίες αυτές ανέδειξαν παράλληλα τον ουσιαστικό ρόλο του Ογκολογικού Κέντρου στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή του να συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τον καρκίνο, να προάγει τη γνώση και την πρόληψη και να ενισχύει την ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των ασθενών.

Στην εκστρατεία «Για μένα, το ροζ σημαίνει…», 31 εργαζόμενοι του Κέντρου, από διαφορετικές ειδικότητες και επαγγελματικούς ρόλους, μοιράστηκαν μέσα από σύντομα βίντεο τι συμβολίζει για τους ίδιους το ροζ χρώμα. Πρόληψη, γνώση, επιστημονική πρόοδος, φροντίδα, δύναμη, αλληλεγγύη και ελπίδα ήταν μερικά από τα μηνύματα που αναδείχθηκαν, φωτίζοντας παράλληλα την ανθρώπινη διάσταση της ογκολογικής φροντίδας. Τα βίντεο δημοσιεύτηκαν καθημερινά στις σελίδες Facebook και LinkedIn του Κέντρου, μεταφέροντας τα μηνύματα της εκστρατείας πέρα από τους χώρους του και ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση και την περαιτέρω διάδοσή τους.

Παράλληλα, ο «Τοίχος Ελπίδας» (Wall of Hope – Celebrating Life) έγινε σημείο συνάντησης και συλλογικής έκφρασης. Ασθενείς, επισκέπτες και εργαζόμενοι άφησαν δεκάδες προσωπικές ευχές και μηνύματα ενθάρρυνσης προς τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού, δημιουργώντας ένα συλλογικό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Αναφερόμενος στη σημασία της εκστρατείας, ο Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, Πάνος Εργατούδης, δήλωσε: «Η φετινή εκστρατεία ανέδειξε τη δύναμη της συλλογικής συμμετοχής στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Είμαστε περήφανοι που οι άνθρωποί μας, οι ασθενείς και οι επισκέπτες ανταποκρίθηκαν σε αυτή την προσπάθεια, ενώνοντας τις φωνές τους για έναν κοινό σκοπό. Για το Ογκολογικό Κέντρο, η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία περιλαμβάνει και την ενεργό συμβολή στον δημόσιο διάλογο για τον καρκίνο. Αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και την εμπειρία μας, συνεχίζουμε να προωθούμε την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία».

Ο Οκτώβριος ολοκληρώνεται, όμως το μήνυμα παραμένει: η ενημέρωση, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η στήριξη των ασθενών είναι υπόθεση όλων μας.