Υπό τετραήμερη κράτηση τέθηκε 30χρονος, μετά από διάταγμα που εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών.
Τέταρτη σύλληψη σε υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών στη Λάρνακα - Υπό κράτηση 30χρονος
Η νέα σύλληψη προέκυψε από μαρτυρία και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, στην οποία είχαν κατασχεθεί 934 γραμμάρια κάνναβης και €13.350 σε μετρητά.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος συνελήφθη χθες από μέλη της ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λάρνακας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εξασφαλίστηκε έπειτα από μαρτυρία η οποία προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κάνναβης μεικτού βάρους 934 γραμμαρίων, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου 2026 στην επαρχία Λάρνακας.
Κατά την επιχείρηση εκείνη είχαν συλληφθεί τρία πρόσωπα ηλικίας 32, 31 και 23 ετών, ενώ οι ανακριτές είχαν κατασχέσει επίσης χρηματικό ποσό ύψους 13.350 ευρώ, βεγγαλικά και άλλα τεκμήρια.
Η υπόθεση καταχωρήθηκε στις 28 Αυγούστου 2026 και παραπέμφθηκε για εκδίκαση στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, με κατηγορούμενους τους τρεις συλληφθέντες.
Η νέα σύλληψη του 30χρονου προέκυψε στο πλαίσιο της συνέχισης των αστυνομικών εξετάσεων και αξιολόγησης του μαρτυρικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Τις έρευνες συνεχίζει η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λάρνακας.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.