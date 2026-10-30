Τέταρτη σύλληψη σε υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών στη Λάρνακα - Υπό κράτηση 30χρονος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος συνελήφθη χθες από μέλη της ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λάρνακας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εξασφαλίστηκε έπειτα από μαρτυρία η οποία προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κάνναβης μεικτού βάρους 934 γραμμαρίων, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου 2026 στην επαρχία Λάρνακας.

Κατά την επιχείρηση εκείνη είχαν συλληφθεί τρία πρόσωπα ηλικίας 32, 31 και 23 ετών, ενώ οι ανακριτές είχαν κατασχέσει επίσης χρηματικό ποσό ύψους 13.350 ευρώ, βεγγαλικά και άλλα τεκμήρια.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε στις 28 Αυγούστου 2026 και παραπέμφθηκε για εκδίκαση στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, με κατηγορούμενους τους τρεις συλληφθέντες.

Η νέα σύλληψη του 30χρονου προέκυψε στο πλαίσιο της συνέχισης των αστυνομικών εξετάσεων και αξιολόγησης του μαρτυρικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τις έρευνες συνεχίζει η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λάρνακας.