Ανατριχιαστικά στοιχεία για την εξαφάνιση της Όλγας: Προσπάθησε να φύγει στο εξωτερικό ο 43χρονος - Η κραυγή και οι έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Καθοριστικής σημασίας κρίνεται η αναμενόμενη από την ΥΠΕΓΕ έρευνα στο όχημα του υπόπτου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο ανακριτής της υπόθεσης ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η 61χρονη δεν είναι πλέον στη ζωή. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από τις 21 Οκτωβρίου δεν είχε καμία επικοινωνία με κάποιο από τους οικείους της, είχε κλειστό το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σπίτι της εντοπίστηκε υποσιτισμένος ο σκύλος της ενώ υπάρχει πληροφορία ότι ποτέ δεν τον άφηνε μόνο του. Ταυτόχρονα, το όχημά της παρέμεινε εγκαταλημμένο από την εν λόγω ημερομηνία, ενώ είχε και σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού στο οποίο δεν εμφανίστηκε. Ακόμα, ο ανακριτής δήλωσε ότι η 61χρονη δεν έφυγε εκτός της Δημοκρατίας, ούτε έφυγε στις κατεχόμενες περιοχές.

Σχετικά με τον 43χρονο, αυτός εντοπίστηκε χθες, στο αεροδρόμιο, όπου είχε προγραμματισμένο ταξίδι για να αποχωρήσει από την Κύπρο. Εκεί, η Αστυνομία του ζήτησε να τους ακολουθήσει και έπειτα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τον ανακριτή, ο ύποπτος αγόρασε τα αεροπορικά εισιτήρια στις 05:00 το πρωί της 29ης Οκτωβρίου, δηλαδή μόλις λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση στα ΜΜΕ της εξαφάνισης της ελλείπουσας.

Η κραυγή και το επίμαχο όχημα

Ενώπιον του Δικαστηρίου, παρουσιάστηκε και μαρτυρία περίοικου της οικίας του 43χρονου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι κατά τις προηγούμενες μέρες (δεν διευκρίνησε ακριβώς ποια μέρα), άκουσε μία κραυγή από την οικία του 43χρονου, ενώ στη σκηνή είδε και το όχημα του υπόπτου. Ακόμα, μέσω κάμερες κλειστού κυκλώματος, φέρεται ο ύποπτος να παρκάρει με όπισθεν το όχημά τους στην είσοδο της οικίας και εκεί να τοποθετεί στο χώρο αποσκευών ένα απροσδιόριστο φορτίο. Ο ύποπτος, σε κατάθεσή του, παραδέχεται την παρουσία τους στην οικία, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Πέραν των διαφόρων ερευνών που είναι σε εξέλιξη, η Αστυνομία προχωρά και σε ενέργειες για αποκάλυψη των τραπεζικών λογαριασμών της ελλείπουσας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν έγιναν αναλήψεις, ενώ αναμένεται να ζητηθεί και η αποκάλυψη των τραπεζικών λογαριασμών.