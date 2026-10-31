Ο συνασπισμός με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης έναντι των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε «εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στην περιφέρεια του Μπριάνσκ.
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε «εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στην περιφέρεια του Ριάντ
Τις τελευταίες εβδομάδες οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Πραγματοποίησαν φονικά πλήγματα εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ, αναγκάζοντάς το να κλείσει για δύο εβδομάδες και επιφέροντας την ακύρωση πολλών εκδηλώσεων πρώτης γραμμής.
«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρεια του Ριάντ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ-Μάλικι, προσθέτοντας ότι «θραύσματα από την αναχαίτιση έπεσαν χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς».
Ο Μάλικι δεν διευκρίνισε ποιος είχε εκτοξεύσει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
Τις τελευταίες εβδομάδες οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Πραγματοποίησαν φονικά πλήγματα εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ, αναγκάζοντάς το να κλείσει για δύο εβδομάδες και επιφέροντας την ακύρωση πολλών εκδηλώσεων πρώτης γραμμής.
Χθες, Παρασκευή, ο Μάλικι είχε δηλώσει πως οι Χούθι στοχοθέτησαν την περιφέρεια της Μεδίνας, όπου βρίσκεται ο δεύτερος πιο ιερός τόπος του ισλάμ. Το κίνημα των ανταρτών το διέψευσε.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.