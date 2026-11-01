Συγχαρητήρια Φυτιρή στους ανακριτές για την εξιχνίαση της γυναικοκτονίας της Όλγας

Σε ανακοίνωσή του, ο Υπουργός εξήρε τη μεθοδικότητα, την επιμονή και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν οι ανακριτές κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Όπως σημειώνει, η άμεση κινητοποίηση των Αρχών, η αξιολόγηση πληροφοριών και η συνδυασμένη αξιοποίηση μαρτυρικού υλικού και τεχνικών δεδομένων οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου πριν από την αναχώρησή του από την Κύπρο, καθώς και στην ανεύρεση της σορού της 61χρονης.

Σύμφωνα με τον κ. Φυτιρή, το ανακριτικό έργο συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

«Τέτοια μέλη τιμούν την Αστυνομία»

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη επιτυχία ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Αστυνομία.

«Τέτοια μέλη τιμούν την Αστυνομία. Με τη δουλειά τους, την προσήλωση στο καθήκον και τα αποτελέσματα που φέρνουν, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρο το Σώμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια

Παράλληλα, ο κ. Φυτιρής εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Όλγας Βασιλίεβα και απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση από το ΤΑΕ Λεμεσού, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος.