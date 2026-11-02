Βίντεο-σοκ: Συνετρίβη ιδιωτικό τζετ στη Φλόριντα - Νεκροί οι 9 επιβαίνοντες: «Mayday, θα συντριβούμε», τα τελευταία λόγια του πιλότου

Τον θάνατο και των εννέα επιβαινόντων επιβεβαίωσε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Learjet 60, το οποίο είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της συντριβής και την πυρκαγιά που ακολούθησε. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης δημιουργήθηκε μεγάλος κρατήρας στο οδόστρωμα.

This is the moment a Learjet 60 slammed into the ground in Greenacres this afternoon, erupting into a fireball. Flight tracking shows it came from Austin, TX before a rapid descent near Military Trail. Local reports say it hit a mobile home area. Investigation ongoing. #PalmBeach #Aviation #PlaneCrash #Florida — Greg Madden (@GregMaddenUSMC) November 1, 2026

«Χάνουμε 20.000 πόδια το λεπτό»

Δραματικά ήταν τα τελευταία λεπτά της πτήσης, όπως προκύπτει από ηχογράφηση των επικοινωνιών του πιλότου με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας LiveATC.net.

Λίγο πριν από τη συντριβή, ο πιλότος είχε αναφέρει ότι στο αεροσκάφος σχηματιζόταν πάγος, με την εξωτερική θερμοκρασία να φτάνει τους -47 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, έκανε λόγο για μέτριες αναταράξεις, οι οποίες προκαλούσαν απότομες μεταβολές στο ύψος πτήσης, που έφταναν τα 700 πόδια, περίπου 213 μέτρα.

«Έχουμε ελαφριά συσσώρευση πάγου, την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε, και μέτριες αναταράξεις», ανέφερε αρχικά στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του Μαϊάμι.

This is the moment a Learjet 60 slammed into the ground in Greenacres this afternoon, erupting into a fireball. Flight tracking shows it came from Austin, TX before a rapid descent near Military Trail. Local reports say it hit a mobile home area. Investigation ongoing. #PalmBeach #Aviation #PlaneCrash #Florida — Greg Madden (@GregMaddenUSMC) November 1, 2026

Λίγες στιγμές αργότερα, ενημέρωσε ότι είχε αρχίσει να βρέχει και ζήτησε άδεια να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, με το αεροσκάφος να χάνει ύψος με ανεξέλεγκτο ρυθμό.

«Χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, Mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό», ακούγεται να αναφέρει ο πιλότος.

Στην τελευταία του επικοινωνία προειδοποίησε: «Έχουμε υπερβεί την επιτρεπόμενη ταχύτητα και χάνουμε 20.000 πόδια ύψους το λεπτό. Θα συντριβούμε στο έδαφος».

Απώλεια ύψους 8.230 μέτρων σε ένα λεπτό

Τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων ADS-B Exchange δείχνουν ότι το Learjet 60 έχασε περίπου 27.000 πόδια, δηλαδή 8.230 μέτρα, μέσα σε μόλις ένα λεπτό, προτού διακοπεί η καταγραφή της πορείας του.

Το αεροσκάφος κατέπεσε περίπου 6,5 χιλιόμετρα νότια του αεροδρομίου στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, το οποίο μετονομάστηκε νωρίτερα φέτος προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

WATCH: Learjet 60 business jet completely destroyed, leaving large crater, after crashing near West Palm Beach, Florida. It’s unknown how many people were on board. https://t.co/R6kJlVTvdC — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Ο Τραμπ βρισκόταν στην περιοχή νωρίτερα την Κυριακή, ωστόσο είχε αναχωρήσει με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One περίπου μία ώρα πριν από το δυστύχημα.

Τα ακριβή αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr