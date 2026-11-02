Ο Τουσκ καλεί τον Ναβρότσκι να αναγνωρίσει τους νέους δικαστές

«Ο Πρόεδρος να αναγνωρίσει τους δικαστές που εκλέχθηκαν νόμιμα από την κάτω Βουλή, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, και αυτοί να αναλάβουν τα καθήκοντά τους στο Δικαστήριο», έγραψε ο Τουσκ στην πλατφόρμα X. Όπως ανέφερε, έτσι θα μπορούσε να επιλυθεί η κρίση χωρίς να τροποποιηθεί το Σύνταγμα.

Από την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Τουσκ, πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει δεσμευθεί να επιλύσει την κρίση γύρω από το Δικαστήριο, το οποίο ελέγχεται από την εθνικιστική αντιπολίτευση. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει, καθώς οι διορισμοί νέων δικαστών από το κοινοβούλιο δεν έχουν επικυρωθεί από τον αρχηγό του κράτους.

«Ο Πρόεδρος επιλέγει την αντιπαράθεση δια της βίας, κάτι που μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά στην Πολωνία», προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υποχωρήσει.

Η κρίση γύρω από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας διαρκεί από το 2015. Οι διορισμοί σε αυτό έχουν γίνει κατεξοχήν πολιτικοί και δεν εγγυώνται την ανεξαρτησία του. Το Δικαστήριο βρέθηκε στο επίκεντρο διαφωνίας μεταξύ των Βρυξελλών και του εθνικιστικού κόμματος PiS (Νόμος και Δικαιοσύνη), κατά τις κυβερνητικές του θητείες από το 2015 έως το 2023.

Από το 2015, η κυβέρνηση του PiS είχε διορίσει δικαστές υπό την πολιτική της επιρροή, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο νυν κεντροδεξιός Πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Η κρίση οξύνθηκε απότομα την Παρασκευή, όταν αστυνομικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση ταραχών αναπτύχθηκαν στον χώρο του Δικαστηρίου, εμποδίζοντας την πρόσβαση.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι και Γενικός Εισαγγελέας, ζήτησε να αρθεί η ασυλία του προέδρου του Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι, ο οποίος διορίστηκε από το PiS. Δικαστής που διορίστηκε πρόσφατα από την πλειοψηφία ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία και ότι αναστέλλει προσωρινά τα καθήκοντα του Σβιεντσκόφσκι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν ενώ ο Πρόεδρος Ναβρότσκι βρισκόταν σε αεροπλάνο με προορισμό τη Σενεγάλη. Επέστρεψε αμέσως και μετέβη στο Δικαστήριο το ίδιο βράδυ, όπου εισήλθε διά της βίας, παρά την αντίθεση ορισμένων δικαστών. Εθνικιστές διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο τον επιδοκίμασαν έντονα.

Το Σάββατο, ο Πρόεδρος κάλεσε τις μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις σε διαβουλεύσεις, χωρίς απτό αποτέλεσμα. Την ίδια ημέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάχθηκε υπέρ του Πρωθυπουργού Τουσκ, καλώντας τον Πρόεδρο της Πολωνίας να επικυρώσει τους διορισμούς των δικαστών ώστε να εκτονωθεί η κρίση.

Η προσωρινή πρόεδρος του Δικαστηρίου, Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, την οποία δεν αναγνωρίζουν ο πρώην πρόεδρος του Δικαστηρίου, η αντιπολίτευση και ο Πρόεδρος Ναβρότσκι, συγκάλεσε γενική συνέλευση του Δικαστηρίου για το απόγευμα της Τρίτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ