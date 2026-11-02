Επτά νεκροί και περισσότεροι από 380 διασωθέντες ανοικτά των Καναρίων Νήσων

Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες, από το οποίο η ακτοφυλακή διέσωσε 132 ανθρώπους, 150 χιλιόμετρα ανοικτά του Λανθαρότε. Οι αρχές ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού πέθαναν άλλοι πέντε μετανάστες, οι οποίοι ρίχτηκαν στη θάλασσα.

Νωρίτερα σήμερα, άλλα 250 άτομα διασώθηκαν από σκάφη της ακτοφυλακής ανοικτά του Λανθαρότε και του Ελ Ιέρο, ενός από τα Κανάρια Νησιά. Σύμφωνα με τις αρχές, χθες, Κυριακή, διασώθηκαν 107 μετανάστες ανοικτά του Ελ Ιέρο.

«Οι χειρότερες προβλέψεις επαληθεύονται. Η διαδρομή του Ατλαντικού διεκδικεί για άλλη μια φορά ανθρώπινες ζωές, αυτή τη φορά ανοικτά των ακτών του Λανθαρότε. Πίσω από κάθε έναν είναι μια ζωή, μια ιστορία και μια οικογένεια», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο.

Πηγή: ΚΥΠΕ