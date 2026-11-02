Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ανοικτά των Καναρίων Νήσων, ενώ περισσότεροι από 380 διασώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης της χώρας.
Επτά νεκροί και περισσότεροι από 380 διασωθέντες ανοικτά των Καναρίων Νήσων
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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιες διαδρομές προς τα Κανάρια Νησιά, ενώ περισσότεροι από 380 διασώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές.
Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες, από το οποίο η ακτοφυλακή διέσωσε 132 ανθρώπους, 150 χιλιόμετρα ανοικτά του Λανθαρότε. Οι αρχές ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού πέθαναν άλλοι πέντε μετανάστες, οι οποίοι ρίχτηκαν στη θάλασσα.
Νωρίτερα σήμερα, άλλα 250 άτομα διασώθηκαν από σκάφη της ακτοφυλακής ανοικτά του Λανθαρότε και του Ελ Ιέρο, ενός από τα Κανάρια Νησιά. Σύμφωνα με τις αρχές, χθες, Κυριακή, διασώθηκαν 107 μετανάστες ανοικτά του Ελ Ιέρο.
«Οι χειρότερες προβλέψεις επαληθεύονται. Η διαδρομή του Ατλαντικού διεκδικεί για άλλη μια φορά ανθρώπινες ζωές, αυτή τη φορά ανοικτά των ακτών του Λανθαρότε. Πίσω από κάθε έναν είναι μια ζωή, μια ιστορία και μια οικογένεια», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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