Γεώργιος Ιωάννου: Ποιος είναι ο νέος Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών - Η στρατιωτική πορεία, η θητεία στις ΗΠΑ και τα δύο μεταπτυχιακά

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, το οποίο δόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο κ. Ιωάννου υπηρέτησε ως ανώτατος αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς, ενώ μέχρι την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία κατείχε τη θέση του Διοικητή της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού.

Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τάξεως 1991, και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις διοίκησης και επιτελικής ευθύνης. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε σε διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διοίκησης μονάδων, λόχων, μοιρών, της Διοίκησης Καταδρομών και της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία αποτελεί η διπλωματική του αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, όπου υπηρέτησε ως Ακόλουθος Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2019 έως το 2023, με αρμοδιότητες που κάλυπταν τον Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό και την Αεροπορία.

Προηγουμένως, υπηρέτησε στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, ενώ από το 2023 έως το 2025 διετέλεσε Διοικητής της Διοίκησης Καταδρομών. Τον Μάρτιο του 2025 ανέλαβε τη διοίκηση της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Πέρα από τη στρατιωτική του κατάρτιση, ο κ. Ιωάννου διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στη Δημόσια Διοίκηση (MPA), με βαθμό Άριστα, και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Η ακαδημαϊκή και στρατιωτική του εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης φοίτηση στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών, στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, από την οποία αποφοίτησε με βαθμό Άριστα.

Η επαγγελματική και εκπαιδευτική του διαδρομή με μια ματιά:

• Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τάξεως 1991.

• Υποστράτηγος εν αποστρατεία της Εθνικής Φρουράς.

• Διοικητής της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι την αφυπηρέτησή του.

• Διοικητής της Διοίκησης Καταδρομών την περίοδο 2023 έως 2025.

• Ακόλουθος Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ και τον Καναδά την περίοδο 2019 έως 2023.

• Κάτοχος μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

• Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας με βαθμό Άριστα.

Στο πλαίσιο της στρατιωτικής του εκπαίδευσης, έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων σχολείων, μεταξύ των οποίων σχολεία Καταδρομών, Αλεξιπτωτιστών, Ορεινού Αγώνα, Περιπόλων Μακράς Ακτίνας Δράσης και Αποδράσεως και Διαφυγής. Έχει επίσης εκπαιδευτεί σε αντικείμενα συλλογής και διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Μόναχο της Γερμανίας, καθώς και σε σχολείο Ειδικών Δυνάμεων στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του έχει τιμηθεί με τα προβλεπόμενα μετάλλια και διαμνημονεύσεις, καθώς και με μετάλλιο υπηρεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν σχετικής απόφασης του Κογκρέσου.

Ο Γεώργιος Ιωάννου γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1970 στη Λευκωσία. Είναι Κύπριος, έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών, ενώ γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.