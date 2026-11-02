Γερμανία: Επαρκής ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο για τον χειμώνα παρά τα χαμηλά αποθέματα

Μετά την απώλεια του ρωσικού φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναζήτησε νέες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, εν μέσω ανησυχιών για τους ψυχρότερους μήνες του έτους. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε όταν το κόστος εκτινάχθηκε μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου να φτάνουν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

Οι γερμανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι κατά μέσο όρο γεμάτες σε ποσοστό 61%, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία που εποπτεύει τις ενεργειακές υποδομές και αγορές της χώρας. Το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον νομικά κατοχυρωμένο στόχο του 70% για την 1η Νοεμβρίου, αλλά και από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πλησιάζει το 75%, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης αποθεμάτων AGSI.

Σε δήλωση προς το AFP, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας ανέφερε ότι «ο εφοδιασμός της Γερμανίας με φυσικό αέριο έχει διασφαλιστεί για τον επερχόμενο χειμώνα, ακόμη και με τα τρέχοντα επίπεδα αποθήκευσης».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου δήλωσε ότι η χώρα διαφοροποίησε τις πηγές εφοδιασμού της μετά το ενεργειακό σοκ που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Στην προσπάθεια συνέβαλαν οι αυξημένες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), πρόσθεσε. Η Γερμανία ενίσχυσε τις δυνατότητες εισαγωγής, μεταξύ άλλων με νέους τερματικούς σταθμούς LNG. Το μεγαλύτερο μέρος του LNG προέρχεται από τις ΗΠΑ, ενώ ποσότητες εισάγονται και από τη Μέση Ανατολή.

«Για τους λόγους αυτούς, ο στόχος του 70% για τα επίπεδα αποθήκευσης πρέπει να ερμηνεύεται με ευελιξία και να εξετάζεται υπό το πρίσμα της συνολικής κατάστασης του εφοδιασμού», δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων ανέφερε επίσης στο AFP ότι η τήρηση της προθεσμίας της 1ης Νοεμβρίου «δεν είναι απολύτως απαραίτητη» για τη διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού. Η επάρκεια εξαρτάται από συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων «οι εισαγωγές μέσω αγωγών, τα αποθέματα στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι εισαγωγές LNG, οι υποδομές και η ζήτηση», δήλωσε εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία εκτιμά πως ο κίνδυνος ελλείψεων είναι χαμηλός.

Η INES, η γερμανική ένωση φορέων αποθήκευσης φυσικού αερίου, επισήμανε ωστόσο ότι η μη επίτευξη του στόχου αποτελεί «σαφή ένδειξη ότι τα εργαλεία για τη διασφάλιση της ετοιμότητας ενόψει του χειμώνα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω».

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η γερμανική Κυβέρνηση αρχίζει να ανησυχεί. Τον Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Οικονομίας έδωσε εντολή σε κρατική εταιρεία ενέργειας να αυξήσει τα αποθέματα φυσικού αερίου, επικαλούμενο «συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους».

Πηγή: ΚΥΠΕ