Συνελήφθη ο καταζητούμενος... γαμπρός! Χειροπέδες και στον 28χρονο οδηγό για τα επικίνδυνα drift στη Λινόπετρα

Αρχικά, οι Αρχές είχαν φορέσει χειροπέδες σε έναν 28χρονο, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε το αγωνιστικό όχημα. Μετά από εξετάσεις, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 36χρονος γαμπρός, ο οποίος στο υλικό που κυκλοφόρησε εμφανίζεται πεζός στη μέση του δρόμου, με το όχημα να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς γύρω του.

Το χρονικό του περιστατικού

Κατά τη διέλευση της… γαμήλιας πομπής, αποκλείστηκαν προσβάσεις στον κυκλικό κόμβο με ρυμουλκά οχήματα, και το αγωνιστικό όχημα άρχισε να πραγματοποιεί πλαγιολισθήσεις, ενώ την ίδια ώρα πυροδοτούνταν πυροτεχνήματα μέσα στον δρόμο. Στο βίντεο καταγράφονται πυκνοί καπνοί από τα ελαστικά, ενώ πρόσωπα παρακολουθούν και βιντεοσκοπούν από κοντινή απόσταση. Στο βίντεο διακρίνεται πεζός, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι ο γαμπρός, με το αυτοκίνητο να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς γύρω του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διερεύνηση, η πορεία της πομπής δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς τα οχήματα πέρασαν σχεδόν από ολόκληρη την πόλη. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για παρόμοιες κινήσεις στο κέντρο της πόλης, οι οποίες εξετάζονται από την Αστυνομία.

Παράλληλα, αναζητούνται για ταυτοποίηση και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι οδηγοί ρυμουλκών οχημάτων που φέρονται να απέκλεισαν τις προσβάσεις στον κυκλικό κόμβο, εμποδίζοντας τη διέλευση της υπόλοιπης κυκλοφορίας. Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις, καθώς η διερεύνηση αφορά σειρά πιθανών αδικημάτων, τόσο τροχαίων όσο και άλλων, περιλαμβανομένων όσων ενδέχεται να προκύψουν από την πυροδότηση πυροτεχνημάτων στο οδόστρωμα.

«Κάηκαν» μόνοι τους

Αίσθηση προκαλεί το απύθμενο θράσος των εμπλεκομένων, οι οποίοι βιντεοσκόπησαν οι ίδιοι το περιστατικό και δημοσίευσαν το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, στην ανάρτηση είχαν επισημανθεί και λογαριασμοί συμμετεχόντων. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η ανάρτηση κατέβηκε, ενώ το βίντεο είχε ήδη αναπαραχθεί και περιέλθει σε γνώση των Αρχών. Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για να εξακριβώσει τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου και να συγκεντρώσει τη σχετική μαρτυρία.

Για το θέμα εξέδωσε έντονη ανακοίνωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ξεκαθαρίζοντας ότι «οι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων».

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως καταδικάζει απερίφραστα τα απαράδεκτα περιστατικά που σημειώθηκαν στο δημόσιο οδικό δίκτυο της Λεμεσού και έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Οι δημόσιοι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων, ούτε μπορούν να καταλαμβάνονται ή να αποκλείονται αυθαίρετα για οποιονδήποτε λόγο. Συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, παρακωλύουν την κυκλοφορία και επιδεικνύουν περιφρόνηση προς τον νόμο δεν γίνονται ανεκτές.

Η Αστυνομία εχει οδηγίες να διερευνήσει άμεσα και σε βάθος το περιστατικό , να ταυτοποιήσει όλους όσους ενδεχομένος εμπέκονται και όπου προκύπτουν αδικήματα, να εφαρμόσει τον νόμο με κάθε αυστηρότητα.

Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και κανένας δεν έχει δικαίωμα να μετατρέπει τον δημόσιο χώρο σε πεδίο επικίνδυνων και παράνομων ενεργειών.

Τέτοια φαινόμενα θα πατάσσονται αποφασιστικά. Ο στόχος μας είναι ο νόμος να εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς εκπτώσεις».