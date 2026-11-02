Ισραήλ: Με τα μικρότερα κόμματα ξεκινά τις διαβουλεύσεις ο Χέρτζογκ

Οι συναντήσεις θα αρχίσουν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου με το κόμμα Θρησκευτικός Σιωνισμός–Ζεχούτ και θα ολοκληρωθούν το βράδυ της Πέμπτης με το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Προτελευταίο στη σειρά θα είναι το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ.

Σύμφωνα με την Προεδρία, η αλλαγή στη σειρά αποσκοπεί στο να εξεταστούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί συνεργασίας πριν ο Πρόεδρος ακούσει τις θέσεις των μεγαλύτερων κομμάτων. Στόχος είναι να διερευνηθούν εναλλακτικές και να ενθαρρυνθεί η εξεύρεση λύσης στο πολιτικό αδιέξοδο.

Ο Χέρτζογκ δεν αποκλείει να πραγματοποιηθεί και δεύτερος γύρος διαβουλεύσεων, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιθώρια για συμφωνία.

Στις συναντήσεις, οι εκπρόσωποι των έντεκα κομμάτων που εξελέγησαν στην Κνέσετ θα υποδείξουν το πρόσωπο στο οποίο επιθυμούν να ανατεθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος δεν είναι υποχρεωμένος να αναθέσει την εντολή στον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος ή σε εκείνον που θα λάβει τις περισσότερες συστάσεις. Μπορεί να την αναθέσει στο πρόσωπο που κρίνει ότι έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το πρόσωπο που θα λάβει την εντολή θα έχει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης έως και 14 επιπλέον ημέρες. Η πρωτοβουλία του Χέρτζογκ θεωρείται προσπάθεια να αποφευχθούν νέες εκλογές, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο παρατεταμένης πολιτικής εκκρεμότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ