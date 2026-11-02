Τουρκία και Λιβύη επιδιώκουν διμερές εμπόριο 5 δισ. δολαρίων, στη σκιά του τουρκολιβυκού μνημονίου

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπολάτ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να αυξήσουν το διμερές εμπόριο στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπογράμμισε, παράλληλα, τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, οι οποίοι εκτείνονται σε περισσότερα από 500 χρόνια.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η διοργάνωση Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Φόρουμ Τουρκίας – Λιβύης, σε συνδυασμό με την πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου (JETCO).

Οι δύο υπουργοί εξέτασαν επίσης την πρόοδο στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τουρκικές εταιρείες στη Λιβύη, όπου είχαν αναλάβει τα πρώτα τους έργα στο εξωτερικό.

Ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με τη Λιβύη, μεταξύ άλλων μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του σχετικού νομικού πλαισίου.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας της Τουρκίας στη Λιβύη, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ΚΥΠΕ