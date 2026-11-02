Πιττοκοπίτης: «Εδώ θα είμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή τη φορά το έργο του δρόμου Πάφου - Π.Χρυσοχούς θα υλοποιηθεί»

Σε γραπτή του δήλωσή του, μετά τη σημερινή σύσκεψη των φορέων της Πάφου με την Υπουργό Μεταφορών, ο κ. Πιττοκοπίτης εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή τη φορά οι διαδικασίες θα προχωρήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις κατευθύνσεις που παρουσιάστηκαν από την Υπουργό.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας τόσο για το διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς όσο και για ολόκληρη την επαρχία Πάφου, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής σύνδεσης και στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

«Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά οι διαδικασίες, όπως τις έχει παραθέσει η Υπουργός Μεταφορών, θα προχωρήσουν, ούτως ώστε ένα έργο ζωής για το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς, και όχι μόνο, να γίνει πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι φορείς της επαρχίας θα παραμείνουν σε εγρήγορση, παρακολουθώντας την πορεία των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου.

«Εδώ θα είμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή τη φορά το έργο θα υλοποιηθεί», κατέληξε.