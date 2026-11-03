Παρίσι: Ένταση γύρω από τη Σορβόνη - Φοιτητές διαδηλώνουν παρά την απαγόρευση

Εκπρόσωποι των φοιτητών ανέφεραν ότι στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν περίπου οι μισές πανεπιστημιακές σχολές της πρωτεύουσας. Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των μαθητών δήλωσαν ότι περίπου 500 σχολεία βρίσκονται υπό κατάληψη.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν 51 από τις 184 πανεπιστημιακές σχολές. Οι ίδιες αρχές αναφέρουν ότι τα υπό κατάληψη σχολεία δεν ξεπερνούν τα 50, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1,3% του συνόλου.

Εκπρόσωποι φοιτητών και μαθητών θεωρούν ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες επιτρέπουν τις διαδηλώσεις μόνο στις παρυφές του Παρισιού, συνιστούν ουσιαστικά απαγόρευση των κινητοποιήσεων. Δηλώνουν έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις την ερχόμενη Πέμπτη, καθώς και το ερχόμενο Σάββατο, όταν τα συνδικάτα έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ