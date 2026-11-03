Κύπρος: Ξεκίνησαν οι υποχρεωτικοί επαναπατρισμοί Σύρων - Αυξάνονται οι έλεγχοι

Ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι από τα λίγα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επαναπατρίζουν υποχρεωτικά Σύρους».

Πρόσθεσε ότι συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς η απόρριψη αβάσιμων αιτήσεων ασύλου, καθώς και η αφαίρεση του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας από όσους δεν το δικαιούνται.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, τους επόμενους μήνες θα αυξηθούν οι έλεγχοι για τον εντοπισμό προσώπων που διαμένουν παράνομα και για την καταπολέμηση της παράνομης ή αδήλωτης εργασίας.

«Η συνεργασία όσων εργοδοτούν ή στεγάζουν αλλοδαπούς είναι απαραίτητη, ώστε να μην παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ