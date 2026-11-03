Διεθνές δίκτυο επενδυτικής απάτης με θύματα σε 50 χώρες - Τρεις συλλήψεις στη Λεμεσό

Στην επιχείρηση συμμετείχαν διωκτικές αρχές από έξι χώρες, η Europol και, υπό την αιγίδα της Eurojust, οι αρχές της Κύπρου, της Αλβανίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, του Κοσόβου και της Βόρειας Μακεδονίας. Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα ταυτόχρονα στις έξι χώρες, με αποτέλεσμα την κατάσχεση περισσότερων από 100 διακομιστών και τη σύλληψη επτά υπόπτων.

Η έρευνα αφορούσε υποθέσεις επενδυτικής απάτης μέσω ψευδών διαδικτυακών πλατφορμών. Στην Κύπρο, μέλη του Γραφείου Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Έρευνας & Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής, σε συνεργασία με μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, του ΤΑΕ (Επιχειρήσεις) του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Δικανικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Δεδομένων και των Γερμανικών Αρχών, διενήργησαν συνολικά επτά έρευνες σε κατοικίες και γραφεία επιχειρήσεων στη Λεμεσό.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πορτοφόλια. Στην Κύπρο συνελήφθησαν, βάσει ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, δύο γυναίκες ηλικίας 30 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 54 ετών.

Οι ύποπτες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσής τους στις Γερμανικές Αρχές. Το δικαστήριο όρισε μεταγενέστερη ημερομηνία για την έναρξη της διαδικασίας και διέταξε να αφεθούν ελεύθερες υπό όρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ