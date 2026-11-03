Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,23% και να διαμορφώνεται στις 309,61 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €471.885,89.
Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,23%, στις 309,61 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται σε €471.885,89.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,22%.
Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο κατέγραψε μόνο η Εναλλακτική Αγορά, κατά 1,34%. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 0,71%, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,37% και τα Ξενοδοχεία κατά 0,17%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές €284.286,80. Η μετοχή έκλεισε στα €10,62, με άνοδο 0,76%. Ακολούθησαν η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων, με συναλλαγές €149.985,00 και τιμή κλεισίματος €1,35 χωρίς μεταβολή, και η Louis plc, με συναλλαγές €18.087,35 και τιμή κλεισίματος €0,113, καταγράφοντας πτώση 5,04%.
Στη Δήμητρα Επενδυτική πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές €13.850,48, με τη μετοχή να κλείνει στα €1,32, χαμηλότερα κατά 0,38%. Οι συναλλαγές στην Eurobank ανήλθαν σε €2.225,00, με την τιμή κλεισίματος στα €4,45 και πτώση 3,03%.
Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, έξι κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 104.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.