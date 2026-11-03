Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,22%.

Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο κατέγραψε μόνο η Εναλλακτική Αγορά, κατά 1,34%. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 0,71%, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,37% και τα Ξενοδοχεία κατά 0,17%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές €284.286,80. Η μετοχή έκλεισε στα €10,62, με άνοδο 0,76%. Ακολούθησαν η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων, με συναλλαγές €149.985,00 και τιμή κλεισίματος €1,35 χωρίς μεταβολή, και η Louis plc, με συναλλαγές €18.087,35 και τιμή κλεισίματος €0,113, καταγράφοντας πτώση 5,04%.

Στη Δήμητρα Επενδυτική πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές €13.850,48, με τη μετοχή να κλείνει στα €1,32, χαμηλότερα κατά 0,38%. Οι συναλλαγές στην Eurobank ανήλθαν σε €2.225,00, με την τιμή κλεισίματος στα €4,45 και πτώση 3,03%.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, έξι κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 104.

Πηγή: ΚΥΠΕ