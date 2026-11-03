Αστυνομία: Αξιοποίηση δεδομένων επιβατών για εντοπισμό ύποπτων μετακινήσεων και καταπολέμηση του εγκλήματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, η Αστυνομική Ακαδημία συνεχίζει να επενδύει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των μελών της Αστυνομίας Κύπρου.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα «Η Αξία της Χρήσης Στοιχείων Επιβατών – The Value of PNR Data» πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Golden Bay στη Λάρνακα. Τέθηκε υπό την αιγίδα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, σε συνεργασία με τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (PIU) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στο πλαίσιο αξιοποίησης των ευκαιριών του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Πλαισίου 2021–2027.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν μέλη από διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας Κύπρου και εννέα εκπρόσωποι από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από την Ελλάδα, τον Λίβανο και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).

Στόχος ήταν να αναδειχθεί η επιχειρησιακή αξία των δεδομένων επιβατών (Passenger Name Record – PNR) για την πρόληψη, την εξιχνίαση και τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων, όπως η τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών και η εμπορία προσώπων. Η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό ύποπτων μετακινήσεων, στη διασύνδεση προσώπων και πληροφοριών, καθώς και στην υποστήριξη των ερευνών.

Η δράση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων εθνικών και διεθνών αρχών.

Στον χαιρετισμό του, ο διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, Ανδρέας Αγγελίδης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και της διαρκούς εκπαίδευσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας. «Μέσα από τη συνεργασία μοιραζόμαστε τη γνώση. Μέσα από τη γνώση ενισχύουμε τις ικανότητές μας. Και μέσα από την ενίσχυση των ικανοτήτων μας, παρέχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες», ανέφερε.

Ο υπεύθυνος της Εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, Γιάννος Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στη σημασία των δεδομένων PNR για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος. Παράλληλα, τόνισε τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα λειτουργίας της Μονάδας, σημειώνοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα κάθε επιβάτη πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή και τον ίδιο σεβασμό που αναμένει ο καθένας για τα δικά του.

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου θέτει ως προτεραιότητες την ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δράσεων, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών ευκαιριών και την ενίσχυση της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς, αναφέρει η ανακοίνωση. Προσθέτει ότι η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία.

«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του σύγχρονου εγκλήματος απαιτεί γνώση, έγκαιρη πληροφόρηση και συντονισμένη δράση. Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και η στενή συνεργασία μεταξύ των Αρχών Επιβολής του Νόμου αποτελούν βασικούς παράγοντες για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, με κοινό στόχο μια ασφαλέστερη κοινωνία για όλους», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ