Περισσότεροι από 50 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, μία ημέρα μετά τη ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 33 ανθρώπων, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο.
Ζελένσκι: Πάνω από 50 άνθρωποι ίσως παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Ζαπορίζια
Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε διασώθηκαν μετά τη ρωσική επίθεση στο χωριό Κομισούβαχα.
«Ένα μόνο πλήγμα προκάλεσε 33 θανάτους. Πέντε άνθρωποι διασώθηκαν και περισσότεροι από 50 μπορεί ακόμη να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Ζελένσκι. Παράλληλα, χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό πλήγμα» και «μία από τις μεγαλύτερες σφαγές που έχουν διαπράξει οι Ρώσοι από την αρχή αυτού του πολέμου».
Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε στο χωριό Κομισούβαχα, περίπου 15 χιλιόμετρα από το μέτωπο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, την ώρα που γινόταν διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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