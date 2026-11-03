Ζελένσκι: Πάνω από 50 άνθρωποι ίσως παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Ζαπορίζια

«Ένα μόνο πλήγμα προκάλεσε 33 θανάτους. Πέντε άνθρωποι διασώθηκαν και περισσότεροι από 50 μπορεί ακόμη να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Ζελένσκι. Παράλληλα, χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό πλήγμα» και «μία από τις μεγαλύτερες σφαγές που έχουν διαπράξει οι Ρώσοι από την αρχή αυτού του πολέμου».

Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε στο χωριό Κομισούβαχα, περίπου 15 χιλιόμετρα από το μέτωπο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, την ώρα που γινόταν διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ