Βρυξέλλες: Συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για το μέλλον της Ουκρανίας

Η Πίνιο είπε ότι η συνάντηση θα βασιστεί στις προηγούμενες συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ στο Μαϊάμι, οι οποίες είχαν στόχο μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησης θα βρεθούν η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η ευημερία της χώρας. Η ΕΕ θα συμμετάσχει σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας, δηλαδή με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ανέφερε η εκπρόσωπος, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ερωτηθείσα αν η Κομισιόν γνώριζε εκ των προτέρων ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ανακοίνωνε το βράδυ της Τρίτης στην πλατφόρμα Χ συνομιλίες «εργασίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι με αμερικανική διαμεσολάβηση, ή αν αιφνιδιάστηκε, η εκπρόσωπος δεν απάντησε. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα φιλοξενήσει τη συνάντηση και σημείωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους της τόσο για τις ανακοινώσεις όσο και για τις επερχόμενες συναντήσεις.

Η Πίνιο πρόσθεσε ότι υπάρχει επικοινωνία με τον Γουίτκοφ και άλλους εκπροσώπους των ΗΠΑ για τις συνομιλίες. Ως εκ τούτου, ανέφερε, είναι απολύτως φυσιολογικό να γίνει κάποια στιγμή η σχετική ανακοίνωση, ενώ η Κομισιόν είχε την ευκαιρία να επιβεβαιώσει το μεσημέρι της Τετάρτης ότι θα φιλοξενήσει τη συνάντηση.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επίσκεψης στις Βρυξέλλες του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα ταξίδευε εκεί, αλλά η επίσκεψη φέρεται να ακυρώθηκε, η Πίνιο απάντησε ότι δεν γνωρίζει για επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον όχι για συνάντηση με εκπροσώπους της Κομισιόν.

Η συνάντηση στις Βρυξέλλες γίνεται ενόψει των συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, με αμερικανική διαμεσολάβηση, τις οποίες ανακοίνωσε χθες ο Γουίτκοφ. Ο ίδιος είχε αναφερθεί και σε συνάντηση των Αμερικανών διαπραγματευτών στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, για συνομιλίες με Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ πριν από το ραντεβού στο Αμπού Ντάμπι.

Πηγή: ΚΥΠΕ