Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει αύριο, Τετάρτη, στις Βρυξέλλες συνάντηση με εκπροσώπους της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του ΝΑΤΟ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Την επιβεβαίωση έκανε σήμερα η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την καθημερινή ενημέρωση.
Βρυξέλλες: Συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για το μέλλον της Ουκρανίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει την Τετάρτη συνομιλίες με εκπροσώπους της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, ευρωπαϊκών χωρών, του ΝΑΤΟ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Η Πίνιο είπε ότι η συνάντηση θα βασιστεί στις προηγούμενες συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ στο Μαϊάμι, οι οποίες είχαν στόχο μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησης θα βρεθούν η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η ευημερία της χώρας. Η ΕΕ θα συμμετάσχει σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας, δηλαδή με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ανέφερε η εκπρόσωπος, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο.
Ερωτηθείσα αν η Κομισιόν γνώριζε εκ των προτέρων ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ανακοίνωνε το βράδυ της Τρίτης στην πλατφόρμα Χ συνομιλίες «εργασίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι με αμερικανική διαμεσολάβηση, ή αν αιφνιδιάστηκε, η εκπρόσωπος δεν απάντησε. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα φιλοξενήσει τη συνάντηση και σημείωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους της τόσο για τις ανακοινώσεις όσο και για τις επερχόμενες συναντήσεις.
Η Πίνιο πρόσθεσε ότι υπάρχει επικοινωνία με τον Γουίτκοφ και άλλους εκπροσώπους των ΗΠΑ για τις συνομιλίες. Ως εκ τούτου, ανέφερε, είναι απολύτως φυσιολογικό να γίνει κάποια στιγμή η σχετική ανακοίνωση, ενώ η Κομισιόν είχε την ευκαιρία να επιβεβαιώσει το μεσημέρι της Τετάρτης ότι θα φιλοξενήσει τη συνάντηση.
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επίσκεψης στις Βρυξέλλες του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα ταξίδευε εκεί, αλλά η επίσκεψη φέρεται να ακυρώθηκε, η Πίνιο απάντησε ότι δεν γνωρίζει για επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον όχι για συνάντηση με εκπροσώπους της Κομισιόν.
Η συνάντηση στις Βρυξέλλες γίνεται ενόψει των συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, με αμερικανική διαμεσολάβηση, τις οποίες ανακοίνωσε χθες ο Γουίτκοφ. Ο ίδιος είχε αναφερθεί και σε συνάντηση των Αμερικανών διαπραγματευτών στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, για συνομιλίες με Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ πριν από το ραντεβού στο Αμπού Ντάμπι.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.