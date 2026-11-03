Τραμπ: Τερματίζεται η ετήσια βοήθεια των $3,8 δισ. προς το Ισραήλ - Συμφωνία με Νετανιάχου

«Δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και καταλήξαμε σε συμφωνία πριν από μήνες ότι θα σταματήσουμε», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, βασικού συμμάχου του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «συμφώνησε».

«Το Ισραήλ είναι μια πολύ ευημερούσα χώρα. Δεν το χρειάζονται», συνέχισε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν το χρειαστεί».

Η αμερικανική βοήθεια ασφαλείας προς το Ισραήλ ξεκίνησε το 2019 για περίοδο δέκα ετών. Η συμφωνία είχε υπογραφεί τρία χρόνια νωρίτερα από τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Δημοκρατικό Μπαράκ Ομπάμα.

Με βάση τη συμφωνία, το Ισραήλ λαμβάνει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ως οικονομική βοήθεια για την αγορά όπλων.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να τερματιστεί η εξάρτηση της χώρας από την οικονομική στήριξη του Αμερικανού συμμάχου της. Τον Μάιο, ο Νετανιάχου δήλωσε στο CBS News ότι σκόπευε να μειώσει αυτή τη στήριξη στο «μηδέν».

Στη συνέντευξή του στο Fox News, την ημέρα των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε σχόλια του υποψήφιου των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Άμπντουλ ελ Σάγεντ, ο οποίος ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος και είναι επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ.

«Γιατί θα πρέπει να δεχόμαστε επιθέσεις από τρελούς όπως αυτός ο Ελ Σαγέντ», είπε ο Πρόεδρος, «όταν το Ισραήλ δεν χρειάζεται αυτή την υποστήριξη».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο ξεκίνησε το Ισραήλ ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αποτελεί πηγή βαθιών διχασμών στις ΗΠΑ, ιδίως μεταξύ των Δημοκρατικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ