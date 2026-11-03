Βουλγαρία: Παρουσιάστηκαν τα πρώτα τεθωρακισμένα Stryker - Παραδόθηκαν πέντε στον στρατό

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας Ντιμίταρ Στογιάνοφ, ο Αρχηγός Άμυνας ναύαρχος Εμίλ Εφτίμοφ, εκπρόσωποι των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων και της διοίκησης της TEREM, ο πρέσβης του Καναδά στη Βουλγαρία Κέβιν Ρεξ, καθώς και εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, της Πρεσβείας των ΗΠΑ και των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αρχική σύμβαση για την προμήθεια 183 τεθωρακισμένων οχημάτων της οικογένειας Stryker είχε ύψος 1,37 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το καλοκαίρι, το βουλγαρικό κοινοβούλιο ενέκρινε αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά περισσότερα από 44,7 εκατ. δολάρια, ώστε να καλυφθούν η άνοδος του κόστους και ο πληθωρισμός.

Ο υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε καθυστέρηση περίπου ενός έτους, αλλά πλέον οι παραδόσεις και οι πληρωμές προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ορισμένα οχήματα αναμένεται μάλιστα να παραδοθούν νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Η Βουλγαρία δεν κατασκευάζει προς το παρόν πυρομαχικά για τα Stryker και τα προμηθεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Στογιάνοφ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μεταφερθεί τεχνολογία στη χώρα, ώστε να μπορέσει να αρχίσει δική της παραγωγή. Παράλληλα, κάλεσε την αμυντική βιομηχανία, και ιδιαίτερα τον ιδιωτικό τομέα, να προσαρμοστεί ταχύτερα στα νέα πρότυπα.

Για τον εξοπλισμό της 2ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας με τον ίδιο τύπο οχημάτων που προμηθεύεται η 61η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία «Στριιάμα», θα χρειαστούν επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ, δήλωσε ο υπουργός. Η χρηματοδότηση θα απαιτηθεί σε διάστημα πέντε έως έξι ετών και θα αφορά περίπου 200 οχήματα, ενώ η υλοποίηση του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η σύμβαση για την 61η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία «Stryama» αφορά συνολικά 198 οχήματα: 183 της οικογένειας Stryker και τα υπόλοιπα οχήματα υποστήριξης (logistics).

Ο Στογιάνοφ τόνισε ότι ο εκσυγχρονισμός απαιτεί χρόνο και προετοιμασία, μεταξύ άλλων και ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Η Βουλγαρία έχει ήδη αρχίσει την εκπαίδευση με παλαιότερα οχήματα Stryker, ενώ η διαδικασία αναμένεται να επιταχυνθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ