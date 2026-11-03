Κομισιόν: Οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης υπεραγορών δεν είναι μεμονωμένες

Ο κ. Ρενιέ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις για το ζήτημα. Η πρώτη έγινε νωρίς το πρωί, στο πλαίσιο της Διοργανικής Ομάδας Δράσης της ΕΕ, με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών οργανισμών ENISA και Europol και των αρμόδιων υπηρεσιών της Κομισιόν. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε αργότερα το πρωί, σε συντονισμό με το δίκτυο EU-CyCLONe, με τη συμμετοχή κρατών μελών και εθνικών αρχών, μεταξύ των οποίων και οι αρχές των χωρών που επλήγησαν.

«Εδώ σημασία έχει η ανταλλαγή πληροφοριών για το τι συνέβη και ο καλύτερος δυνατός συλλογικός τρόπος αντίδρασης, διότι δεν περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος αλλά αφορά πολλά», τόνισε ο εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ότι τα περιστατικά δείχνουν για ακόμη μία φορά πως οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να διαταράξουν βασικές υπηρεσίες και να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ερωτηθείς αν πρόκειται για κρατικά υποστηριζόμενη υβριδική επίθεση, με πιθανή προέλευση από τη Ρωσία, ο κ. Ρενιέ απάντησε: «Επιτρέψτε μου να είμαι εξαιρετικά προσεκτικός. Δεν είναι δική μας δουλειά, από αυτό το βήμα, να αποδώσουμε τέτοια περιστατικά». Υπενθύμισε ότι οι έρευνες διεξάγονται από τις εθνικές αρχές, με τις οποίες η Κομισιόν βρίσκεται σε στενή επαφή.

Για το ενδεχόμενο σύνδεσης με παρόμοιο περιστατικό που σημειώθηκε στη Γαλλία πριν από μερικές εβδομάδες, καθώς και για την ετοιμότητα της ΕΕ σε περίπτωση εμπλοκής ξένης δύναμης, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η απόδοση ευθυνών δεν είναι ζήτημα της Κομισιόν «προς το παρόν».

Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα και ότι απαιτούνται συλλογική ανθεκτικότητα και ετοιμότητα. «Γι' αυτό η ΕΕ έχει θέσει στη διάθεσή της ένα ολόκληρο εργαλειοκιβώτιο για να στηρίξει τα κράτη μέλη», ανέφερε.

Στα παραδείγματα που παρέθεσε περιλαμβάνονται ο Κανονισμός για την Ανθεκτικότητα στον Κυβερνοχώρο (Cyber Resilience Act), ο οποίος εστιάζει στις συσκευές και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κατασκευαστών και των επιχειρήσεων, ο Κανονισμός για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο (Cyber Solidarity Act), μέσω του οποίου η Κομισιόν συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, και η Οδηγία NIS2, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

«Αυτά είναι μόνο ορισμένα παραδείγματα όσων έχουμε ήδη θεσπίσει για να αντιμετωπίσουμε τον αυξανόμενο αριθμό κυβερνοπεριστατικών που επηρεάζουν την ΕΕ», κατέληξε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ