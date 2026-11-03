Ετήσια εισφορά του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου στον Ραδιομαραθώνιο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΑ Πάφου κατά την παράδοση της εισφοράς, ο Πρόεδρος εξέφρασε τις θερμές του ευχές για κάθε επιτυχία στο σημαντικό και αξιόλογο έργο που επιτελεί ο Ραδιομαραθώνιος, στηρίζοντας παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαχρονική δέσμευση και στήριξη του Ε.Ο.Α. Πάφου σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανθρωπιά και την έμπρακτη προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ενίσχυση δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη και ευαισθησία.